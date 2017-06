“El fútbol da revancha y por suerte ahora me toca jugar”





Ezequiel Bonifacio, una de las figuras de Gimnasia en el triunfo ante San Martín de San Juan, visitó la redacción de este medio y valoró la chance de tener continuidad después de haber sido relegado por Gustavo Alfaro

La mayor virtud de Ezequiel Bonifacio, en tiempos en los que jugaba poco, fue apostar a la intuición. El lateral y volante analizó en muchas oportunidades la chance de emigrar en busca de la continuidad anhelada, ya que no era del “gusto” de Gustavo Alfaro, pero ante la adversidad decidió quedarse, a la espera de una oportunidad.

Con el interinato de Leandro Martini, el marplatense de 23 años comenzó a jugar y, con el correr de los partidos, fue adquiriendo mayor confianza, al punto de haberse convertido en una de las figuras en el triunfo ante San Martín de San Juan, durante el último encuentro en el Bosque.

En su visita a la redacción de este medio, Bonifacio compartió sus sensaciones sobre el pasado, el buen presente y el futuro inmediato, teniendo en cuenta la llegada del nuevo DT.

—¿Que les dejó la victoria frente a San Martín?

—Estamos contentos, porque con los dos resultados importantes que obtuvimos el clima cambió. Se trató de un partido parecido al que jugamos ante Talleres, lo fuimos a buscar, hicimos jugadas asociadas, pero evidentemente el gol tempranero nos dio más tranquilidad y permitió que manejáramos las acciones de otra manera.

—¿La clasificación a la Copa Sudamericana sería un “premio consuelo”?

—Sería un objetivo cumplido, más que un premio. Cuando parecía que ya teníamos la mente puesta en el próximo torneo, los resultados que se dieron nos han permitido llegar al último partido con posibilidades. Vamos a ir a Florencio Varela como si fuera una final porque queremos clasificar, aunque no será sencillo por la diferencia de gol.

—¿Fue tu mejor partido en Primera?

—No me pareció el mejor. Creo que tuve un desempeño correcto, hacía mucho que no me sentía cómodo y con confianza. Quizás hacer la jugada que terminó en gol elevó un poco más la actuación, pero jugando de lateral también tuve buenos partidos.

—¿Imaginabas tener continuidad después de estar tanto tiempo relegado?

—Apenas asumió Alfaro, supe que no iba a tener muchas posibilidades. Es un técnico que hizo una carrera muy importante y sabíamos cuál era su idea. Sentía que no iba a encajar en su propuesta, pero el fútbol da revancha y hoy me toca jugar.

—¿Pensaste en irte del club?

—Uno siempre quiere jugar, eso es lo más importante. Veía que no iba a tener chances y se me pasó por la cabeza irme. Sobre todo para tener continuidad y seguir creciendo, con el objetivo de volver con otra perspectiva, pero creo que la mejor opción fue quedarme, ya que la apuesta salió bien.

“Las referencias de Soso son buenas”

El lunes venidero, Mariano Soso asumirá formalmente como nuevo técnico de Gimnasia. Sin embargo, el entrenador viene desde hace semanas observando los partidos y analizando a cada uno de los futbolistas para definir el plantel con el que trabajará la próxima temporada.

“Seguramente nos está evaluando y debe estar viendo lo que hacemos para confeccionar el próximo plantel. No lo conocía, pero después, buscando datos y hablando con Lorenzo Faravelli, quien lo tuvo en las Inferiores de Newell’s, fuimos armando un perfil de un técnico que trabaja mucho y es muy ofensivo. Las referencias que nos llegaron son buenas”, comentó Bonifacio.

“Ojalá logre pertenecer al proyecto, creo que puedo aportarle cosas importantes. Veremos qué sucede”, cerró.