“El fútbol te da revancha y hoy estoy viviendo un sueño”

Tras coronarse campeón y ascender a Primera división de Perú, Leandro Martín, el ensenadense de 22 años que llevó a lo más alto a Círculo Tolosano en 2014, visitó la redacción de este medio y confesó estar atravesando el momento más lindo de su carrera

La vida siempre da revancha, y el fútbol miles de oportunidades. Leandro Martín, el pibe de 22 años que nació en el barrio de Villa Catella de Ensenada, atraviesa la etapa más linda de su vida, porque viene de cumplir el sueño de jugar profesionalmente en Perú y haberse consagrado campeón.

“Viajé con el objetivo de poder quedar en el equipo y ganarme un lugar”, aseguró el volante ofensivo, que gracias a un intermediario voló a Lima en julio para sumarse a Academia Cantolao, club que militaba en la Segunda división. Allí se hospedó en la casa de una familia amiga, se asentó en el equipo y terminó siendo clave para lograr el ascenso a la Primera división.

Previamente, hace dos años, Leandro fue una de las figuras de Círculo Tolosano, campeón 2014 de la Liga Amateur Platense. Y su buen rendimiento no pasó desapercibido, ya que fue a Cambaceres. Sin embargo, quedó relegado y tuvo que volver a Tolosano, donde no bajó los brazos y le llegó una nueva oportunidad.

De vacaciones en nuestra ciudad hasta el 10 enero, fecha en la que tendrá que volver para sumarse a la pretemporada, Martín visitó la redacción del diario Hoy y detalló su experiencia en el país incaico.

—¿Cómo estás viviendo este momento?

—Es algo único. Nunca imaginé estar peleando un torneo para ascender a Primera división. El fútbol te da estas cosas lindas. Creo que los objetivos se cumplieron y fueron más de lo esperado. Yo viajé con la idea de quedar en el equipo, de poder jugar. Después con el correr de los partidos nos fuimos ilusionando con el ascenso y por suerte se nos dio. Es lo más lindo que me pasó en la vida.

—¿Te costó dejar a la familia?

—Fue complicada la decisión de ir. Es difícil dejar a la familia, los amigos, tu barrio. Ellos me apoyaron siempre, porque querían lo mejor para mí. Ahora la idea es poder llevarme a algún familiar cada tanto para que me acompañe.

—¿Cómo se dio todo?

—Cuando dejé de ser jugador de Cambaceres, ya que Fabián Lisa no me tenía en cuenta, decidí irme y volver a Círculo Tolosano, mantenerme en estado, y ver si salía alguna oportunidad para volver a pegar el salto. Uno siempre tiene que estar preparado. Por suerte se me dio y hoy estoy muy feliz. El fútbol siempre te da revancha.

—¿Cómo te recibieron?

—Cuando llegué estaba nervioso, no sabía cómo me iban a recibir, sobre todo por ser extranjero. Tuve la suerte de meterme en un grupo humano muy lindo, de buenas personas, que me hicieron sentir uno más desde el primer momento. Eso me favoreció, y por eso me pude afianzar en el equipo.

—¿Qué te llamó la atención en tu estadía?

—Allá las comidas son muy diferentes con respecto acá. Fue lo que más me llamó la atención, pero no tuve problema en adaptarme, me acostumbre bastante rápido.

—¿Te sentís cómodo?

—Sí, muy bien. El ambiente, la gente es muy buena, nunca pensé en que me vengan a saludarme y se quieran sacar fotos conmigo, es algo que no se puede creer.

—¿Conocés sobre la Primera de Perú?

—Sí, estuve mirando los equipos de Primera, y siempre miré a los más grandes como Cristal, Alianza y Universitario. Me encantaría jugar contra ellos, son equipos que van a jugar Libertadores.

—¿Cuáles son tus objetivos?

—Viajo el 10 de enero. La idea es sumar minutos, poder afianzarme en el equipo y jugar, dar todo por mi equipo. Si después surge alguna otra posibilidad de otro club, u otro país, se verá después. Mi único objetivo es defender a muerte a mi equipo.

“Nunca me olvido de Tolosano”

Leandro Martín fue clave y uno de los artilleros que tuvo Círculo Tolosano en 2014, cuando por primera vez en su historia logró coronarse campeón en la Primera división.

Con respecto a esto, Martín confesó lo siguiente: “Tengo el recuerdo más lindo de Tolosano, en 2014 logramos el primer título en la A y fue algo inolvidable. Lo que más recuerdo de la institución es poder compartir la cancha con mi hermano, al cual aprecio y quiero mucho. A todo Tolosano le agradezco y quiero que se sientan parte de lo que logré, ellos siempre me apoyaron en todo”.

En el último partido y tras una definición apasionante

Cuando Leandro embarcó a Lima, Academia Cantolao navegaba en los últimos puestos de la Segunda división. Tras su llegada, el equipo levantó en lo futbolístico, tuvo un cambio rotundo y empezó a sumar.

El final se vivió con suspenso, ya que se definió en un mano a mano ante Sport Ancash, equipo con el cual igualó en cantidad de puntos hasta la última fecha.

El broche de oro se dio en el estadio de Alianza Lima, donde “El Rusito” fue titular en la victoria 2 a 0 que le permitió coronarse.