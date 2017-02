El futuro de la esgrima tiene acento platense





Con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, Vera Cresta, esgrimista de nuestra ciudad ubicada en el primer puesto a nivel nacional, visitó diario Hoy y expresó sus sensaciones y objetivos de cara a este nuevo desafío

Cuando el espíritu y la pasión se unen por un motivo no hay razón que pueda detener a un deportista. Este es el marco en el que se describe el amor que siente Vera Gabriela Cresta por la esgrima.

La menor de la familia practica y vuelca toda su energía en esta disciplina, la cual desarrolla en el club Juventud, situado en Barrio Norte.

Con tan solo 14 años, Vera se ubica en el primer puesto del ranking nacional de esgrimistas en su categoría, Pre-cadete. Debido a su talento, se convirtió en una de las integrantes de la delegación que lleva a cabo sus prácticas en el Campus ubicado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, en donde se preparan de lleno para lo que serán los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

La esgrimista de Juventud es la única representante de nuestra ciudad y genera expectativas de cara a este nuevo desafío, donde deberá mantener el nivel para asegurar su clasificación.

Vera va por buen camino y sueña con dejar en alto su nombre en la próxima gran cita. En este contexto, visitó la redacción del diario Hoy junto con su entrenador Cristian Groupierre. Ambos expresaron sus sensaciones y deseos.

—¿Cómo vivís este momento?

VC:—La verdad es que estoy muy feliz. Me genera mucha emoción vivir esto. Es algo que no me hubiera imaginado nunca y ahora que estoy acá solo me queda dar lo mejor de mí. Sé que con el apoyo de mi entrenador saldrá todo bien.

—¿De qué manera se lleva la convivencia entrenador-alumna?

CG:—Realmente muy bien. Nos conocimos en el Club Juventud, donde ella fue una de las primeras que inició la disciplina. Una vez que arrancamos, nos entendimos muy bien. Cuando confirmaron a Buenos Aires como la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, nos propusimos como objetivo llegar lo más lejos posible.

—¿Que representa la esgrima en sus vidas?

VC:—Hacer esgrima es especial. Es lo que más disfruto, sueño con hacerlo siempre.

CG:—La esgrima es mi vida. Desde que tengo uso de razón, supe que era lo mío. Lo hice con compromiso cuando competía y ahora mucho más como entrenador.

—¿Cómo describís a tu entrenador?

VC:—Cristian, como profesor, es muy bueno, nos apoya a todos. Nunca me defraudó y es un ejemplo a seguir. Realmente es muy estricto, casi siempre tiene razón y confío mucho en su sabiduría.

—¿Cuáles son tus objetivos como referente de la disciplina?

CG:—La meta es descubrir talentos, desarrollar herramientas para lograr el progreso de la disciplina y generar resultados a futuro.