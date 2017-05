El futuro está asegurado

El atleta correntino Carlos Layoy, récord argentino en la categoría Menores y en la Sub 23, además de ser líder en Mayores, dialogó en exclusiva con este medio acerca de su evolución en salto en alto y el sueño de alcanzar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Los sueños, por más difíciles que sean, están para cumplirse. El camino de un deportista amateur en la Argentina siempre es complicado y costoso. Superar ese trayecto y cumplir el anhelo de llegar a la élite, representando al país, parece una meta muy compleja. Sin embargo, a base de esfuerzo y sacrificio, la recompensa termina llegando para aquel que busca un objetivo.

Carlos Layoy es un fiel ejemplo de todo eso. El atleta nacido en Corrientes, que en sus inicios jugó al fútbol y después, por las casualidades de la vida, empezó a incursionar en la práctica del salto en alto, tuvo un cambio radical en el plano deportivo, obteniendo récords nacionales y posicionándose como la nueva promesa argentina de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En ese sentido, Layoy, quien dejó hace poco más de diez años su provincia natal para instalarse en el Cenard, dialogó en exclusiva con este medio y arrojó sus sensaciones por su inmejorable momento.

—¿Como incursionaste en esta disciplina?

—De chico siempre jugué al fútbol y empecé a saltar a los 14 años, cuando representé a mi escuela en los Juegos Evita. Al ir ganando etapas, llegué a los Nacionales Evita y tuve la suerte de imponerme. Hablo de suerte porque nunca había entrenado en la disciplina.

—¿En qué momento decidiste dedicarte de lleno al salto en alto?

—En el mismo año de esa victoria, la provincia de Corrientes me dio una beca para pensar solamente en competir en salto en alto. Al año siguiente volví a ganar y, al establecer una marca considerable, me ofrecieron una subvención en el Cenard para dedicarme solamente a esta disciplina. Obviamente, también pude seguir estudiando ahí adentro, donde vivo hasta el día de hoy.

—¿Datos de tu actualidad?

—Estoy primero en la categoría Mayores desde 2010. Además, tengo el récord de Menores con 2.11m y también tengo la mejor marca Sub 23 con 2.24m, la cual establecí en 2012.

—¿Qué debés mejorar para superar tu marca?

—Todavía no lo sé, porque cada año me voy preparando mejor. Tal vez sea por falta de competencias importantes. Espero que en 2017 pueda dejar atrás el anterior registro y conseguir una mejor marca.

—¿Cuál es tu objetivo?

—Mi objetivo a corto plazo es poder ganar o al menos sacar una medalla en el Sudamericano que se va a realizar en Asunción, Paraguay, el 23 y 24 de junio.

—¿Te ves en Tokio 2020?

—Sí, obvio, me veo en los próximos Juegos Olímpicos. Después de Pekín 2008, me propuse estar en una cita de este tipo y lamentablemente no pude hacer la marca para

Londres 2012 ni Río de Janeiro 2016, así que voy a apostar todo a saltar en Tokio 2020; es mi gran sueño, el que todo deportista anhela, y para el que me estoy preparando.