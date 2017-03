El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto del fútbol y hay expectativa

El Ministerio de Trabajo dictó hoy “un período de conciliación obligatoria por un plazo de 15 días, a partir de las 15 de este jueves 2 de marzo”, según un comunicado que difundió la Asociación del Fútbol Argentino. A la vez, intimó “a Futbolistas Argentinos Agremiados, y por su intermedio a los trabajadores representados, a dejar sin efecto durante el período indicado” el paro al que llamaron, “prestando servicio de manera normal y habitual”.

Ahora, se espera que a las 19 en la sede gremial haya un cónclave al que asistirán los jugadores. En caso de acatar esta disposición, el campeonato se reanudará; caso contrario, no. La respuesta podría estar esta misma noche, cuando la comisión directiva del gremio reciba en su sede de la calle Salta a los capitanes de los planteles de las diferentes categorías del fútbol argentino.

En caso de mediar problemas. Rosario Central-Godoy Cruz y San Lorenzo-Belgrano, cotejos que están dispuestos para desarrollarse mañana, podrían ser reprogramados para el sábado y domingo.

Esta mañana, el Gobierno confirmó el pago de los 350 millones de pesos que corresponderán a una cuota de lo que se les adeuda a las instituciones, pero Armando Pérez alzó la voz y advirtió que todavía no se depositaron. En tanto, el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, consideró que la suma no alcanza para satisfacer a los futbolistas, y ya avisó que sin plata no habrá acción este fin de semana.