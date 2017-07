El handball Pincha, de estirpe nacional

Rodrigo Bonifacio, representante de Estudiantes en el seleccionado juvenil de la disciplina, dialogó con este medio desde Argelia. Argentina alcanzó los octavos de final del Mundial junior y mañana enfrentará a España

Rocío Campigli, Macarena Piccinini, Julieta Santos, Carolina Ponce, Francisco Lombardi y Nicolás Gratti, entre otros, son algunos de los nombres de jugadores de handball de Estudiantes que, desde categorías juveniles, tuvieron participación en selecciones nacionales. Ayer, otro Pincha marcó que esta dinastía se sostiene como usina inagotable que provee jugadores de estirpe nacional: se trata de Rodrigo Bonifacio.

Con 20 años, Rodri juega de lateral izquierdo y obtuvo ayer, junto al equipo Sub 21 dirigido por Guillermo Milano, el pasaje a los octavos de final en el Mundial junior de Argelia, luego de vencer a Marruecos por 30 a 14. De esta manera, Argentina enfrentará mañana a España (último campeón), siendo el único seleccionado sudamericano que queda en competencia.

El joven platense, que estudia Profesorado en Educación Física y alterna entre la Primera del handball Pincha y divisiones menores, acumula seis goles en la competencia ecuménica: marcó dobletes ante Croacia (en el debut), Islandia y Arabia Saudita. Ayer, lesionado (sufrió un esguince en el partido ante Arabia) y tras obtener el pasaje a la próxima fase, el jugador del Pincha y la Selección junior de Argentina, atendió a este medio desde Argelia.

—¿Cómo los recibió Argelia?

—Muy bien, fuimos una de las primeras delegaciones que llegó, ya que viajamos una semana antes del arranque del Mundial, así que nos pudimos adaptar sin problemas al cambio de horario y temperatura más que nada, porque veníamos del frío de allá y acá todos los días hay más de 30 grados.

—¿Creías que iban a pasar a octavos?

—Nos tocaron tres partidos complicados de entrada, en los que solo pudimos rescatar un empate ante el local. Para cerrar tuvimos dos cotejos que en los papeles eran más accesibles (Arabia Saudita y Marruecos) así que apuntamos los cañones allí, ganamos y ahora esperaremos lo que suceda en octavos.

—¿Ahora cuál es el objetivo?

—Veníamos muy motivados y la vara estaba bien alta, pero cuando empezamos a enfrentarnos con los rivales nos encontramos con tipos que son profesionales del deporte y se siente la diferencia, principalmente con los europeos. En principio, el objetivo era pasar la fase de grupos, que se cumplió. Ahora iremos partido a partido. Nuestro cuerpo técnico es de analizar mucho a los rivales para buscar sus falencias y plantear partidos inteligentes para saber dónde y cuándo golpear para dar la sorpresa.

—¿Cómo llegó la primera citación?

—La primera citación se dio después de un Nacional en Córdoba con Estudiantes, en el que no nos había ido muy bien y además terminé lesionado, así que no pude ponerme a entrenar en ese momento. La recuperación se hizo larga y en un momento me había olvidado de la chance, pero a principio de este año me llamó personalmente Guillermo Milano, el entrenador actual, y me preguntó si ya estaba recuperado al 100% para saber si me podía poner a entrenar con el grupo. Recién estaba volviendo y pensé que me iba a costar mucho adaptarme debido a que venían entrenando hace un año los chicos, pero me pude acoplar y acá estoy.

—¿Por qué pensás que te llegó?

—Porque estaban reclutando a jugadores que habían estado en selecciones anteriores y yo había formado parte en 2013 y 2014.

—¿Qué significa el handball en tu vida?

—Este año se transformó en prácticamente todo, porque dejé muchas cosas para ir a entrenar y vivía para esto. En realidad, abarca bastante en mi vida: juego hace nueve años y me ayudó a inclinarme en mi carrera universitaria. Soy profe de handball en la escuelita deportiva del Colegio Castañeda.

—¿Querés seguir el mismo camino de Rocío Campigli o Francisco Lombardi?

—Por el momento, no, pero más adelante me gustaría probar la experiencia de jugar profesionalmente. Igualmente, al volver (tras el Mundial) quiero disfrutar un tiempo, terminar las Inferiores en Estudiantes y retomar todo lo que dejé de lado estos meses.