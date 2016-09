El handball Pincha siguió de fiesta







Agustín Orqueda y Julia Cantando, técnico y jugadora del equipo femenino de Estudiantes respectivamente, dialogaron en exclusiva con diario Hoy y repasaron la conquista del Nacional

Después de consumar un gran logro deportivo, como fue la obtención del título en el Torneo Nacional B en la provincia de Córdoba gracias al triunfo ante Mariano Acosta por 19 a 13, el handball de Estudiantes atraviesa por estas horas un gran momento profesional.

En este contexto saludable, el técnico Agustín Orqueda y una de sus dirigidas, Julia Cantando, visitaron este medio y arrojaron sus sensaciones.

“Necesitábamos este título. Antes de partir, sabíamos que era el gran objetivo, después de perder dos finales en anteriores torneos cortos; no se nos podía escapar”, comenzó diciendo Orqueda.

Asimismo, la pívot arrojó que “el torneo fue espectacular en todo sentido” y destacó la unidad del plantel: “Es un grupo que se formó hace poco, pero todo se dio de la mejor manera en la convivencia y demás cuestiones. Estoy muy contenta, fue hermoso conseguir este trofeo con el club”.

Orqueda consideró que este logro le sirvió al handball albirrojo para sacarse una espina. “El último título del club era el Súper 4 de 2013, con Jorge Robledo a la cabeza. Después hubo varias finales en las que no se pudo concretar. Sobre todo para las mayores, era muy importante dejar atrás las caídas pasadas. Si no me equivoco, de 2013 hasta ahora habíamos perdido seis finales, por eso se magnifica este título”.

Además, Orqueda destacó: “No contábamos con jugadoras claves como Manuela Pizzo, que se fue a jugar a Francia, Pilar Romero y Magui Decidio, quienes por cuestiones personales no pudieron viajar. Es un plantel muy joven: las más grandes tienen 28 años y las más chicas son categoría 1999 (17 años); el 50% del plantel era junior”.

Por último, el técnico dejó un mensaje para el club y las familias de las chicas del plantel, quienes siempre estuvieron apoyando: “Quiero agradecer a toda la gente que siempre nos apoyó, especialmente a los Salinas y Piccinini, quienes siempre están dispuestos a colaborar. Lo mismo cabe para la institución, que siempre está, pese a ser un deporte amateur”.

Cortó el maleficio

Estudiantes, con el triunfo ante Mariano Moreno, cortó el maleficio de las finales, ya que el título se le había escapado en 2014 a manos de Ferro y en 2015 por culpa de Vicente López.

Las chicas del Pincha se tomaron revancha este sábado, quedándose con el primer puesto en el Nacional de Clubes.