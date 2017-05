Colombia - Copa Libertadores

El León cayó con Atlético Nacional







































Estudiantes quedó muy complicado esta noche en la Copa Libertadores de América porque fue goleado por Atlético Nacional de Medellín 4-1 en el Estadio Atanasio Girardot, por la cuarta y antepenúltima fecha del Grupo 1.

Estudiantes y Atlético, a dos capítulos del desenlace del sector, totalizan apenas tres puntos, por lo que la clasificación de ambos en la Libertadores quedó por demás comprometida, y los beneficiados son el Barcelona de Guayaquil, que ya se aseguró un lugar en los octavos de final, y el Botafogo.

En caso de verse impedidos de revertir la situación, tanto Estudiantes como Atlético Nacional, el campeón vigente de la Libertadores, tendrán que pelear por el tercer puesto para tratar de meterse en la Sudamericana.

Los planes de Estudiantes en el escenario colombiano se empezaron a descompaginar en el minuto 35 del primer tiempo, cuando Mattheus Uribe recibió el producto de una escalada de Daniel Bocanegra por la derecha del ataque de Atlético y batió a Mariano Andújar con un disparo rasante y esquinado.

Justamente por ese lado, donde Sebastián Dubarbier perdió en forma constante, aunque lo tomaron siempre en superioridad numérica por falta de asistencia de los mediocampistas, el elenco de Reinaldo Rueda desequilibró el cotejo y desarrolló la goleada.

Para mayor complicación de los Pincharratas, a los 42 minutos, también de la primera etapa, Dayro Moreno estableció un clave 2-0 con el que se llegó al descanso. Ni bien empezó la segunda mitad, el problema de los plantenses se agravó porque, al minuto, Andrés Ibargüen dispuso de tranquilidad y clase para poner el 3-0.

Con los ingresos de Juan Cavallaro y Javier Toledo el visitante mostró algún síntoma de reacción y consiguió el descuento porque Dubarbier dejó en evidencia que lo mejor que hace es proyectarse por su banda y pegarle a la pelota y mandó un centro bajo que, a los 21, Farid Díaz transformó en autogol, al intentar evitar lo que hubiera sido una conquista de Javier Iritier.

Pero Atlético de ninguna manera le permitió ilusionarse y concretó el cuarto por intermedio de Macnelly Torres, a los 24.

Se acabó entonces un partido en el que se apreció la levantada del campeón vigente y quedó en claro que la noche de Estudiantes fue muy oscura, fundamentalmente desde los 35 minutos de la primera parte.

LA SINTESIS:

Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Carlos Cuesta, Alexis Henríquez, Farid Díaz; Diego Arias, Mattheus Uribe; Macnelly Torres, Rodín Quiñones, Andrés Ibargüen; Dayro Moreno.

Director técnico: Reinaldo Rueda.

Estudiantes: Mariano Andújar; Matías Aguirregaray, Leandro Desábato, Jonathan Schunke, Sebastián Dubarbier; Rodrigo Braña, Juan Sebastián Verón, Juan Bautista Cascini, Javier Iritier; Lucas Rodríguez y Lucas Viatri. Director técnico: Nelson Vivas.

Goles: en el primer tiempo, a los 35 minutos, Mattheus Uribe (AN) y, a los 42, Moreno (AN). En el segundo tiempo, al minuto, Ibargüen (AN) y, a los 21, Díaz (AN), en contra; a los 24, Torres (AN).

Cambios: en el segundo tiempo, a los 6 minutos, Juan Cavallaro (E) por Rodríguez; a los 13, Javier Toledo (E) por Viatri; a los 20, Santiago Ascacíbar (E) por Verón; a los 31, Aldo Leao Ramírez (AN) por Torres; a los 32, Luis Ruiz (AN) por Moreno y, a los 37, Elkin Blanco (AN) por Uribe. Estadio Anastasio Girardot.

Arbitro: Diego Haro (Perú).