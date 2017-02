El Lobo cierra su preparación con una prueba de carácter

Gimnasia visitará desde las 18 a San Lorenzo, en lo que será el último partido amistoso de cara al reinicio del campeonato. Televisa TyC Sports y solo habrá presencia de hinchas azulgranas

En el último cotejo de preparación de la extensa pretemporada, y de cara al reinicio del campeonato, Gimnasia visitará esta tarde a San Lorenzo de Almagro.

El encuentro se disputará a partir de las 18 en el estadio Nuevo Gasómetro, con televisación en directo por TyC Sports y con presencia únicamente de público local.

Para este compromiso, Gustavo Alfaro no podrá contar con Fabián Rinaudo, quien debido a una sobrecarga muscular entrenó de manera diferenciada. Más allá de que la molestia no reviste gravedad, lo cierto es que el entrenador no quiere arriesgarlo y prefiere preservarlo para el cotejo por los puntos ante Quilmes. Su lugar será ocupado por Luciano Perdomo.

En cuanto al resto de la formación, será prácticamente la misma que ha venido jugando en los diferentes amistosos, a excepción de Nicolás Contín, que ayer jugó ante Everton en el elenco suplente, y hoy ocupará un lugar en el banco de los relevos. En busca de observar su evolución física y futbolística, Nicolás Mazzola será quien juegue desde el arranque.

Con respecto a San Lorenzo, su técnico, Diego Aguirre, tiene pensado darle minutos a Fernando Belluschi, que fue preservado en los últimos encuentros por una lesión; en tanto, será el primer partido formal de Rubén Botta. La otra duda del equipo, surgida después del entrenamiento de hoy, es la presencia del arquero Sebastián Torrico por una tendinitis. Si no se recupera a tiempo, su lugar lo ocupará Nicolás Navarro.

Lobos, descartado

Una vez finalizado el entrenamiento matutino, Gustavo Alfaro dio a conocer la nómina de aquellos futbolistas que hoy formarán parte del plantel que jugará ante San Lorenzo. Lucas Lobos, con una molestia, quedó descartado, mientras que Franco Niell, por un golpe, está en duda, aunque de todos modos viajará. Darío Bottinelli se metió por el ex-Unidos de Olmos, mientras que el juvenil, Eric Ramírez es el jugador número 19.

Se juntan en Abasto

Los futbolistas que no fueron convocados para el cotejo de esta tarde entrenarán desde las 9 en el predio de Estancia Chica. Por su parte, los 19 que viajarán al Nuevo Gasómetro deberán presentarse a las 11.30 para almorzar, recibir la charla técnica y descansar antes de emprender el trayecto que une La Plata con el estadio azulgrana.

La Reserva albiazul recibe a Los Andes en Estancia Chica

La divisional Reserva de Gimnasia, que tuvo que suspender el amistoso programado el jueves ante Arsenal en Sarandí, enfrentará hoy a Los Andes en un nuevo cotejo de preparación. El duelo comenzará a las 9 en el predio de Estancia Chica.

Los dirigidos por Leandro Martini buscan la mejor puesta a punto de cara al reinicio del torneo de la especialidad frente a Quilmes.

Por su parte, las divisiones juveniles del Lobo se medirán de manera amistosa ante Banfield. Las categorías más pequeñas recibirán al Taladro en el predio El Bosquecito (58 y 123), mientras que los equipos mayores serán visitantes.

Además, el 1º de marzo habrá otra fecha de preparación ante Talleres de Córdoba en Estancia Chica. Allí, en Abasto, jugarán las seis categorías, tanto las grandes como las chicas.