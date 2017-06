“El Lobo es un rival muy difícil”

Leonardo Gil, volante de Talleres de Córdoba, le anticipó a este medio cómo se preparan para enfrentar hoy a Gimnasia. “Siempre intenta hacer buenas campañas”, manifestó el ex-Estudiantes

Luego del entrenamiento en la Docta, con la tranquilidad propia de un club del Interior del país, como Talleres, Leonardo Gil dialogó con este medio y brindó precisiones respecto a lo que será el partido de hoy ante Gimnasia y cómo se prepararon para afrontarlo.

—¿Cómo se prepararon para el partido?

—Bien, trabajamos fuertemente durante la semana para este encuentro y llegamos de la mejor manera. Gimnasia es un rival muy difícil, ya lo enfrenté cuando estuve en Estudiantes. Es un equipo que intenta siempre hacer buenas campañas. Además, intentará, como nosotros, ingresar a una copa para el año que viene.

—Una semana atrás, el Lobo sufrió una dura derrota por la Copa Argentina. ¿Jugará más lo anímico que lo futbolístico?

—Desde lo futbolístico, vamos a poder lastimarlos. A pesar del golpe que sufrieron por la Copa Argentina, en lo anímico somos como ellos: luego de una derrota, uno trata de reivindicarse rápidamente.

—¿Cuál será la clave para que Talleres se quede con los tres puntos?

—Debemos tratar de ser ordenados y plantear un partido inteligente para poder lastimarlos, ya que tienen jugadores importantes como Brahian Alemán, que se mueve por el frente de ataque y es uno de los jugadores más preponderantes.

—¿Cuál es el secreto para que la “T” haya logrado el rendimiento de este semestre?

—El secreto está en el equipo y en el trabajo que se viene realizando desde hace dos años ya.

—¿Cuánto tiene que ver el cobro al día de los salarios en la actualidad futbolística?

—Tiene muchísima importancia. No solo en el fútbol, todo el país está mal desde lo económico. Es importante estar en un club con una dirigencia que cumple y se mantiene al día con sus obligaciones.

—¿Qué fue lo que hizo que encontraras la plenitud futbolística?

—Pienso que la confianza que me brindaron el técnico y mis compañeros me sirvió. En Estudiantes siempre dejé todo y me brindé en plenitud. Acá en Talleres estoy jugando en la posición que me sienta más cómoda, creo que di un plus.

“En julio decidiré mi futuro con mi agente”

Luego de abordar todos los temas, el Colo Gil se prestó también a hablar del Pincha.

—¿Qué decisión vas a tomar respecto a Estudiantes?

—Hice las cosas bien en Talleres, pero aún el torneo no terminó. Estoy agradecido a Estudiantes por haber confiado en mí. Hay una opción de compra en favor de Talleres. Decidiré qué es lo mejor para mi futuro junto con mi agente, en julio.

—¿Te gustaría volver?

—Ojalá que se arregle lo mejor para Talleres, para mí y para Estudiantes. En el Pincha me quedó mucha gente amiga y le tengo un gran aprecio al club.