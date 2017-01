El Lobo tuvo un inicio convulsionado









El plantel suspendió el arranque de la pretemporada debido a la deuda salarial. Tras una reunión entre la CD y los jugadores, quedó definido que no habrá prácticas hasta el próximo lunes

Gimnasia comenzó el año de manera impensada, sumando un nuevo dolor de cabeza en el plano económico y deportivo, más allá de que la situación no escapa a la realidad que hoy por hoy vive el fútbol argentino en general. El plantel albiazul sorprendió con la decisión de no iniciar la pretemporada, la cual se dio a conocer cerca de las 16.30 en el predio de Estancia Chica. “El plantel decidió no entrenar por la deuda salarial”, confirmó Luis Rivera, jefe de prensa, a los presentes.

La pelota se trasladó luego a la sede de calle 4, donde, tras una larga reunión entre los directivos y cinco jugadores referentes, la dirigencia confirmó que no entrenarán hasta el lunes.

Los futbolistas reclaman parte de los salarios de septiembre, octubre y noviembre, más el aguinaldo, los cuales se harían efectivos con el pago del Gobierno a la AFA por los derechos televisivos, lo que aún no se concretó.

Tras la decisión de no entrenar, en el primer piso de la sede albiazul, los jugadores que dijeron presente para hacerse cargo del pedido formal del pago fueron: el capitán Lucas Licht, Sebastián Romero, Lucas Lobos, Fabián Rinaudo y Facundo Oreja.

Luego de dos horas y media, los cinco referentes se retiraron sin hacer ningún tipo de declaración, mostrando malestar en sus rostros.

Si bien la dirigencia argumentó tener una solución para saldar una deuda que suma un monto millonario, los profesionales decidieron implementar una medida de fuerza, algo que a su vez molestó a la nueva comisión, por lo que el cónclave duró mucho más de lo esperado.

Este malestar llevó a la determinación de suspender los entrenamientos hasta el lunes 9 por parte de la Comisión Directiva, que asimismo pactó una nueva reunión para esta tarde, desde las 16, con la particularidad de que también participarán jugadores más jóvenes del plantel para llegar a buscar una solución, mientras se intentará mejorar el diálogo entre las partes.

El club hizo su descargo

Mediante un comunicado, emitido por la web oficial de Gimnasia, la CD realizó un descargo argumentando lo sucedido. Un fragmento del mismo decía: “La Comisión Directiva tenía una propuesta de pago para elevar a los referentes del plantel, pero antes de ese cónclave llegó la decisión de los jugadores de no entrenar”.

