El nuevo arquero de Boca y ex Pincha desmintió las acusaciones de su ex novia

El arquero Agustín Rossi, el flamante arquero de Boca Juniors, desmintió este miércoles las acusaciones que le hizo su ex novia Barbi Segovia, sobre violencia de género.

"No hay ninguna denuncia en mi contra. Es un tema que ya pasó, que está terminado. Hay que pensar en el ahora y en el futuro", señaló al salir de la clínica IMAXE, donde se sometió a los controles médicos para ser jugador de Boca.

En las redes sociales, Segovia -quien fue pareja de Rossi- expresó que fue víctima de violencia de parte del jugador, y hasta publicó mensajes de whatssap que se enviaron. "Tuve miedo de morir", relató la joven y publicó algunas de las respuestas de Rossi, en la que admitía haberla golpeado: "Perdóname; te juro que es la última vez; ayúdame; me puse muy nervioso; si me denuncias me arruinas la carrera".

No obstante, Rossi evitó explayarse sobre lo sucedido y buscó hacer foco en su llegada al Xeneize, que compró su pase en 1.500.000 de dólares, a Estudiantes, Chacarita y Defensa y Justicia, que tenían parte de la ficha.