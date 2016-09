El partido contra Argentina y el sueño de enfrentar a Messi

Las Eliminatorias Mundialistas son uno de los objetivos que también se trazó en el futuro inmediato Christian Ramos. El defensor albiazul, que es uno de los pilares de la selección de Perú, tuvo la chance en los duelos ante Bolivia y Ecuador de llevar la cinta de capitán después de tantos años vistiendo la camiseta roja y blanca.

“No llegaron a convocar a los referentes y se me puso en ese papel porque soy uno de los más grandes en edad y llevo varios años jugando para mi país. Gracias a Dios fue una experiencia positiva en todo sentido y también un orgullo”, comentó el marcador central.

En plena charla, Edgardo Bauza, entrenador del seleccionado argentino, dio a conocer la lista de convocados, precisamente para el duelo ante Perú, y Ramos no pudo controlar la ansiedad de observar cuáles son los delanteros que deberá marcar. Al ver en la nómina los regresos de Agüero e Higuaín, más Dybala y Pratto, se le escapó una sonrisa que denotaba cierta preo­cupación: “Vamos a tener que trabajar mucho. Igual nosotros no somos una potencia, por eso tenemos que esforzarnos el triple teniendo en cuenta la calidad de jugadores que tiene Argentina. De todas maneras, somos locales y hay que hacerles sentir el peso de la gente”, explicó.

Sin duda, el repaso de la lista se detuvo en un nombre que acaparó la atención inmediata: Lionel Messi. A pesar de los años que ha jugado para la selección de su país en cotejos amistosos, por Eliminatorias y tres ediciones de Copa América, el defensor albiazul nunca tuvo la chance de enfrentar al mejor jugador del mundo: “Es especial enfrentar a Messi, porque es el mejor jugador del mundo. Nunca jugué contra él, pero con solo verlo te das cuenta que es muy difícil sacarle la pelota, así que veremos cómo sale todo”, sostuvo.

El hecho de que se avecine el duelo entre Argentina y Perú por las Eliminatorias Mundialistas generó en Abasto un ida y vuelta con sus compañeros, que entre comentarios y cargadas, le “aconsejaron”, solapadamente, no volver al país si le pegaba a Messi: “Mis compañeros me cargan y me dicen que si le pego una patada que no se me ocurra volver, pero yo les contesto que primero tengo que agarrarlo para poder pegarle (risas). Más allá de las bromas, es un partido muy complicado para nosotros”, agregó.

Más allá de lo que significa enfrentar a Messi, para Perú es un partido clave si es que aún desea mantenerse con chances de clasificar al Mundial de Rusia 2018: “Es determinante para nosotros y nuestras aspiraciones. Tenemos toda la energía para ganarlo o al menos empatarlo. Sabemos que será muy difícil, es clave cada partido para nosotros porque no tenemos margen”, cerró.