“El patín es como la vida, es caerte y no bajar los brazos”

Julia Solís, profesora y referente de la disciplina en la ciudad y en el club Universal de La Plata, dialogó con diario Hoy en la antesala del Nacional de Clubes “B”, que se desarrollará en Rosario del 8 al 14 de mayo. La institución competirá con 18 patinadoras

Apasionada, enamorada y amante de su profesión, la platense Julia Solís, considerada una de las mejores patinadoras en los últimos tiempos, ejerce la docencia desde hace más de 24 años en la Asociación Cultural y Deportiva Universal, una de las emblemáticas instituciones que alberga nuestra ciudad, que brinda una oportunidad a muchas chicas que desean aprender y practicar el patín artístico y libre.

La profesora, de 41 años, integró en 1996 las ceremonias de apertura y cierre del Campeonato Mundial de Patín disputado en la ciudad de Mar del Plata. Hoy, en su rol de docente en el club Universal, que cuenta con 150 chicas de distintas edades, hereda y transmite sus enseñanzas con el objetivo de formarlas como buenas deportistas y mejores personas.

En este 2017, un grupo de 38 alumnas, acompañadas por Solís, viajaron a Italia, donde tuvieron la chance de capacitarse junto a Sara Locandro, patinadora italiana consagrada a nivel mundial.

Ahora, ya instaladas nuevamente en la ciudad, se preparan de lleno para lo que será el Nacional de Patín que comenzará el próximo 8 de mayo.

En la antesala a este gran evento, Julia Solis dialogó con diario Hoy y expresó sus sensaciones de cara a este nuevo desafío que afrontarán en Rosario.

—¿Cuántos años llevás en Universal?

—Yo empecé a los 17 años dando clases acá, y ahora tengo 41, por lo que ya son casi 25 dentro de la institución. Arrancó como un juego; a esa edad no sabía que iba a trascender tanto. Esto es reflejo de mucho trabajo y dedicación.

—¿Cómo se preparan para el Nacional?

—Estamos muy bien. Tuvimos la suerte de hacer una capacitación en Italia este año, y ahora viajaremos con 18 chicas que clasificaron al Nacional “B” en Rosario. Julieta Biscaino, Bianca Bocandi y Daira Natale componen mi grupo de trabajo y me darán una mano importante cuando estemos compitiendo en Rosario.

—¿Por qué Universal?

—Es un club en donde siempre nos han tratado muy bien, somos parte del mismo hace muchos años y tenemos la suerte de que nos ofrece sus instalaciones. Siempre intentamos representarlo de la mejor manera.

—¿Qué valores se inculcan?

—Yo al patín lo relaciono mucho con la vida, es caerte y no bajar los brazos, es seguir intentando y no vencerte. Tratar de buscarle la vuelta para seguir adelante. Yo creo que es un deporte que te ayuda a hacerte fuerte, a salir adelante. Se prioriza que los chicos amen y disfruten, nosotros no obligamos a nadie. Patinar es una elección y debe ser así, tiene que producirte placer, satisfacción, porque cuando perdiste eso, perdiste todo.

—¿Cuáles son los objetivos?

—Seguir por este camino, trabajando con compromiso y disciplina para llegar lejos.