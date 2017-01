El plan B de Boca es el retorno de Willy Caballero

Mientras esperan su primer partido de 2017 (ante Estudiantes, el sábado en La Feliz) y el primer clásico (San Lorenzo, el 24, en la misma ciudad), los de Guillermo continúan con el trabajo físico con el profe Javier Valdecantos. La tarea en el predio de Ezeiza tuvo tanta intensidad como la de los dirigentes, que buscarán a toda costa ocupar bien el arco. Ahora, la insistencia tiene nombre y apellido: Wilfredo Caballero, de 35 años, quien está en Manchester City hasta junio. De esto se deduce que, caído lo de Andújar, el Xeneize le dará rodaje al chico Axel Werner.

Cabe recordar que Willy jugó 19 partidos en Boca, entre 2001 y 2005.

¿Qué dijo Bianchi?

“Hoy me interesa más vivir mis 67 años que pensar en tener alguna oportunidad de trabajar. Son momentos de la vida que a uno se le pasan. Es mucho. Se van a cumplir 25 años desde que comencé en Vélez, allá por el 1993, es un cuarto de vida, y la vida es una sola. Quiero disfrutar los momentos con mi familia, mi esposa, y ser propietario de mi tiempo. Si tengo ganas de agarrar un avión, o el auto, lo agarro, o si tengo ganas de quedarme, me quedo”, dijo ayer Carlos Bianchi, poco acostumbrado a dar notas cuando no está en funciones.

Entradas contra el Pincha

Según dio a conocer la dirigencia de Boca, habrá dos formas de obtener los tickets. Quienes deseen una popular, podrán adquirirla el mismo día del cotejo, de 9 a 22, en la boletería Sur del estadio. Son presenciales y se deben abonar únicamente en efectivo. En tanto, las plateas estarán a la venta el viernes, de 9 a 20, y el sábado, de 9 a 18, en San Luis 1870. También habrá plateas que se podrán conseguir vía web en la página oficial del certamen de verano.