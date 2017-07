El presidente de Gimnasia ratificó que Chirola Romero no seguirá en el club

El presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, habló en conferencia y puntualizó en los casos de Sebastián Romero y Fabián Rinaudo.

Sobre Chirola, deslizó que "el nuevo modelo de Gimnasia no abarca todo. Es una decisión dirigencial y del departamento de fútbol, nos propusimos una meta de trabajar con una cantidad determinada de jugadores y con un perfil de equipo y esto no deja de lado a la persona. El quiere seguir jugando y nos parece bárbaro que lo haga. Esperemos que el día que no juegue más vuelva a estar en el club. Me voy a volver a reunir con él, porque es una excelente persona para hablar de todos los temas. Hablo de lo personal. Sabe que me gusta compartir cosas con él. Nos comunicó que quiere seguir jugando pero nunca nos vino con exigencias".

No obstante, sobre Rinaudo, destacó la positiva intervención del futbolista para lograr la continuidad: "se hizo un esfuerzo enorme y tiene mucho que ver el jugador. Firmaremos el próximo vínculo por tres años. Estamos muy agradecidos al jugador y ganamos un refuerzo enorme. Su esfuerzo y las ganas de nosotros se unieron".