El recambio de la Selección ya tiene nombres y apellidos

Gerónimo Rulli y Nacho Fernández están en los planes de Jorge Sampaoli. Conocé el boceto de equipo que tiene en mente el futuro director técnico

De manera sigilosa, sin reconocerlo públicamente, el nuevo gobierno de la AFA avanza a paso firme en la contratación de Jorge Sampaoli como sucesor de Edgardo Bauza.

Tal cual se informó en la edición de ayer, el presidente de la Asociación, Claudio Tapia, se reunió con Fernando Baredes, representante del actual entrenador del Sevilla, y en las próximas horas se hará efectiva una oferta para incorporarlo.

Este medio, en contacto directo con integrantes del Comité Ejecutivo de la AFA, pudo confirmar que Sampaoli ya tiene en mente impulsar un fuerte recambio en la Selección y que dos jugadores con pasado reciente en los equipos de La Plata tendrán un lugar asegurado en las próximas convocatorias. Se trata de Gerónimo Rulli, exarquero de Estudiantes que hoy juega para Real Sociedad, e Ignacio Fernández, actual volante ofensivo de River, quien hasta el año pasado defendió la camiseta del Lobo.

Según filtraron fuentes oficiales de la AFA, Sampaoli (quien no va a reconocerlo públicamente para no comprometer su situación legal y contractual con Sevilla) pretende armar una nueva Selección “de atrás hacia adelante”, siendo el sector de ataque el que menos cambios sufriría.

Una vez que se confirme su arribo al equipo nacional, el técnico apuntará a los amistosos del mes de junio (contra Brasil, Singapur y otro rival a definir) para poder tomar el primer contacto con los jugadores y marcar una firme tendencia sobre lo que pretende para los próximos partidos por las Eliminatorias.

José Luis Gómez (Lanús) y Cristian Ansaldi (Genoa) son los apuntados para el recambio entre los laterales, mientras que Javier Mascherano pasaría a ocupar un lugar en la zaga central junto a Ramiro Funes Mori o Nicolás Otamendi. En tanto, Éver Banega, uno de los preferidos de Sampaoli por su coincidencia en Sevilla, será un titular inamovible en el mediocampo, compartiendo terreno con Leandro Paredes (Roma), Enzo Pérez (Valencia) o Guido Pizarro (Tigres).

Asimismo, es casi un hecho que Mauro Icardi le va a disputar el lugar como centrodelantero titular a Gonzalo Higuaín, y que Ángel Correa hará lo propio con Ángel Di María.

Por otro lado, se conoció que a la llegada de Juan Sebastián Verón a las Selecciones Juveniles se le puede sumar la de Gabriel Milito como ayudante en el nuevo cuerpo técnico.

La definición en torno al DT de la Selección, sin embargo, no llegará hasta fines de mayo, cuando termine la liga española y Sampaoli pueda negociar su salida de Sevilla.

Mayo de definiciones

Si bien está sujeta a una eventual reprogramación, la última fecha de la Liga de España se jugará el fin de semana del 27 y 28 de mayo.

Hasta esa fecha, Jorge Sampaoli no está dispuesto a negociar su salida de Sevilla, que no será barata, ya que el presidente de esta entidad advirtió sobre una posible demanda si no se cumple el contrato que el técnico tiene con el club hasta junio de 2018.

Milito con Aimar

Gabriel Milito, otro técnico con pasado en La Plata, tendría un lugar asegurado en el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, según las informaciones aportadas ayer a este diario por una calificada fuente del Comité Ejecutivo.

Sería una especie de ayudante de campo, junto a Pablo Aimar, el cordobés que también tuvo un pasado en la Selección de Marcelo Bielsa y formó parte del Mundial 2002.

Tinelli pegó el portazo

Marcelo Tinelli anunció sorpresivamente su renuncia a la AFA y además pidió licencia en San Lorenzo. Tras un descargo en sus redes sociales, el Cabezón detalló que su alejamiento se debe a la necesidad de cuidar su salud. “Decidí renunciar a mi cargo de vicepresidente de Selecciones de AFA y como coordinador de Estatutos y Convenio de Colaboración por la Superliga. También solicité una licencia de 18 meses como vice de mi amado San Lorenzo”, expresó.