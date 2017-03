El sello femenino en la pasión del fútbol





En su jornada, el protagonismo de las mujeres junto a sus colores del alma. De “La Rusa” Tripera a las “abuelas” del Pincha, la historia femenina en el deporte más popular

Contra la creencia de que el suceso de la incorporación de las mujeres al llamado “mundo fútbol” es algo que no excede la contemporaneidad, basta recurrir a cualquier archivo a mano para notar que en las tribunas, aunque en menor medida, el género femenino fue protagonista desde la misma fundación de los clubes, a principios del siglo pasado.

Las mismas instituciones, en aquellas incipientes canchas de escasos tablones de madera y lugar para un puñado de miles de espectadores, contaban con sectores “exclusivos” para las damas. Lo tuvo el Lobo, por caso, sobre uno de los laterales de la histórica platea techada de 60 y 118, hasta la década pasada.

El protagonismo femenino en el fútbol tomó vuelo propio en 1991 con la organización del primer Mundial (anteriormente se habían registrado otras experiencias, reconocidas oficialmente por la FIFA, en los 70) y luego lo hizo con la incorporación, por parte del Comité Olímpico Internacional, del fútbol femenino, como disciplina, a partir de los Juegos de Atlanta 1996, en Estados Unidos.

“La Rusa”, la Loba de la murga

A Ariadna Rueda todos la conocen como “La Rusa”. Infaltable por décadas en los tablones de la cancha albiazul, sus indisimulables rasgos la hacen fácilmente reconocible. Fundadora de “Por y para el Bosque”, referente histórica de las luchas encabezadas por el Ronco Basile en pos de la cesión definitiva de las tierras del estadio, hoy también es parte de la nueva CD del club.

“Siempre recuerdo a otras mujeres que me marcaron en la tribuna, como Silvia Barinaga y la abuela Carmen, que falleció hace unos años”, cuenta “La Rusa”, que también es integrante de la murga de 60 y 118. “En mi mente retengo una tarde, a fines de 1989, en la que se disputó un clásico en 57 y 1, estando embarazada de casi ocho meses. Fui temprano a la ochava de 1 y al rato empezaron a agarrarme fuertes contracciones. Los que estaban cerca mío me decían: Aguantá, por favor, que no puede nacer acá", recordó entre risas.

Las “abuelas” del Pincha

Graciana Moretti de Salerno, italiana que vivía en el barrio El Dique, vio a todas las generaciones de jugadores de Estudiantes hasta su fallecimiento en 1964: desde los primeros años del amateurismo, pasando por Los Profesores, hasta los años previos a la gesta del equipo de Osvaldo Zubeldía. Una infaltable, siempre junto a su banderín emblema.

La abuela Marta Atienza, fiel plateísta del sector de calle 1, siempre en las filas medias para evitar que el alambrado le impidiera parcialmente la visión, fue su primera fiel seguidora. Acompañó al Pincha en todos los partidos que pudo, desde los 60 hasta fines de los 80.

Luego llegarían la abuela Luisa y Marta Cheves, símbolos femeninos del sentimiento albirrojo.

Florencia Romano, la primera jueza

Florencia Romano, arquitecta tucumana que también incursionó como boxeadora amateur y maestra mayor de obras, sentó el precedente: se transformó en la primera mujer en llegar a ser árbitro, en 1997.

Su caso tomó una trascendencia inusitada luego de que, en señal de protesta porque la AFA no admitía el ingreso de mujeres a la nómina de jueces profesionales, se encadenara a la puerta de la institución y comenzara una huelga de hambre por “discriminación de género laboral”.

Finalmente, en 1998, Romano se convirtió en la primera dama que arbitró un partido, en la Primera D, entre Victoriano Arenas y Muñiz. A ella le siguieron otras, como Salomé Di Iorio, que también dirimió un encuentro entre planteles superiores y se graduó como la primera jueza internacional argentina.

De “La Raulito” al mito de “Matosas”

Por fuera del Lobo y el Pincha, la representación más famosa de las mujeres, por la repercusión mediática de sus presencias, a nivel nacional estuvo dada por las figuras de “La Raulito”, en Boca, y de “Matosas”, fanática de River.

“La Raulito” contó alguna vez que se rapó para mantener un aspecto “masculino” y evitar que la molestaran, tanto en la calle, donde se había criado, como en el manicomio, en el que recayó por problemas psicológicos. Trabajó de canillita y de lustrabotas. Su historia, hasta fue llevada al cine, en 1975.

“Matosas”, nacida en Granada, se crió en la Argentina luego de que sus padres se exiliaran de la España de la Guerra Civil. Vendió loterías y fue la cara más conocida de la hinchada Millonaria hasta el surgir de las denominadas “barras”.