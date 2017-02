“El Super Bowl es como la final de un Mundial: se paraliza el planeta”

A la espera del gran show del fútbol americano, Martín Gramática, único argentino en conquistar este trofeo, dialogó en exclusiva con diario Hoy desde Estados Unidos, en la antesala del gran duelo del próximo domingo entre New England Patriots y Atlanta Falcons

Como todo joven nacido en Argentina, Martín Gramática siempre soñó con ser jugador de fútbol profesional, aunque, por diferentes circunstancias no logró insertarse en el mundo de la redonda. Con tan solo 9 años, un viaje de familia rumbo a Estados Unidos deparó un cambio sustancial en su vida.

Con el correr del tiempo, ya radicado en América del Norte, el evento más importante del mundo le abriría las puertas y Gramática se convertiría en el primer (y por ahora único) argentino en disputar una final del fútbol americano de la NFL, algo impensado para cualquier persona que tuvo que cambiar la pelota redonda por la ovalada.

Aquella final del Super Bowl XXXVII tuvo a Gramática como protagonista y los Tampa Bay Buccaneers obtuvieron el trofeo Vince Lombardi al vencer a los Oakland Raiders.

Martín anotó un total de 12 puntos en ese juego, que en Argentina se siguió con mucha atención.

Desde la tranquilidad de su casa en Tampa (Florida) y en la antesala del choque que paralizará al mundo entero el próximo domingo, con el duelo entre Patriots y Falcons en Houston, el argentino habló con Hoy y explicó las causas de la magnitud que adquiere este evento, repasó su trayectoria deportiva en el fútbol americano y se refirió a aquella recordada final de 2003.

—¿Cómo te encontrás actualmente en los Estados Unidos?

—Muy bien. Soy entrenador de fútbol, soccer como le dicen acá, en Tampa Bay United, donde entreno a mis hijos más chicos (dos nenes de 8 y 10 años, y la nena de 5). Es una linda experiencia que disfruto día a día.

—¿Cómo te insertaste en el mundo del fútbol americano?

—Cuando vine a Estados Unidos, a los 9, ni lo conocía. Como mi colegio era muy chico y no tenían pateadores, me eligieron a mí por mi vinculación con el fútbol. Probé un año para ver si me gustaba y, por suerte, fui escalando hasta llegar a la élite de este deporte. Pero insisto: a mí lo que más me gusta es el fútbol.

—¿Tuviste pruebas en Estudiantes y el Necaxa de México?

—Viajé a la Argentina, pero la persona que organizó mi prueba en Estudiantes se borró increíblemente, por eso volví a Estados Unidos. Después, en Necaxa, más que una prueba busqué foguearme con jugadores importantes para saber en qué nivel estaba, ya que el fútbol en Estados Unidos no era profesional. Cuando regresé de México empezó mi vida deportiva en el fútbol americano: comencé ayudando al colegio y me prometieron becas y la posibilidad de radicarme en el país. Ahí empezó todo.

—¿Cómo podés describir al Super Bowl?

—El Super Bowl se compara con la final de un Mundial de fútbol. Se paraliza el país y el planeta. El show, las apuestas, las publicidades más populares, saber quién cantará en el entretiempo. Es increíble y único en el mundo.

—¿Qué recordás de aquella final que disputaste en 2003?

—Lo que más recuerdo es el momento del ingreso al estadio: ver los carteles, las banderas, el show que se despliega... Recién ahí me di cuenta que iba a formar parte de un monstruo. Llegamos cuatro horas antes del partido y la cancha ya estaba llena. Me tocó formar parte de Tampa Bay, equipo que me eligió en el draft, y jugamos contra los Oakland Raiders. Convertí 12 puntos y tuve una buena producción, que por suerte contribuyó para alcanzar el título.

—Tenés como uno de tus ídolos a Verón, ¿tuviste un encuentro con él en los Estados Unidos?

—Sí, se dio durante la estadía de Estudiantes en Tampa, por la Florida Cup. Me avisaron que la Brujita me quería conocer y yo les dije: Están locos, yo lo quiero conocer a él. Para mí era un ídolo, por todo lo que representa, y lo terminé comprobando. La humildad que tiene es increíble. Mis hijos lo conocieron y ahora me piden camisetas de él, las pidieron para sus cumpleaños (risas).

“Los Patriots son favoritos”

No falta nada para el gran duelo dominical y, si bien no podrá concurrir al estadio el próximo domingo por cuestiones personales, Martín Gramática vaticinó un resultado para el duelo entre New England Patriots y Atlanta Falcons en el NRG Stadium de Houston.

El nacido en San Isidro se arriesgó por un equipo y dijo: “Los Patriots son los favoritos a quedarse con el partido, ya que han conquistado en varias oportunidades el Super Bowl. Los Falcons también son un gran conjunto, pero pienso que los Patriots se terminarán quedando con el título porque harán valer la historia en el campo de juego”.