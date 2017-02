El tire y afloje de las empresas de TV dilató la evaluación para hoy







En la AFA se presentaron las tres compañías que pretenden quedarse con los derechos de televisación del fútbol. Hubo polémica y surgió Mediapro. Desde las 13 serán analizadas las propuestas, para ver cuál transmite el campeonato.

La extensa jornada respecto a todo lo que nuclea al fútbol argentino continuó con una cita clave en la sede de calle Viamonte, donde se realizó la presentación de las compañías que pelean para televisar el fútbol argentino. Allí fueron exhibidos los nombres de ESPN, Fox-Turner, y la aparición de Mediapro.

“Hoy (por ayer) es un día muy importante. Creemos, gracias a Dios, que el fútbol argentino tiene la posibilidad de generar tres ofertas. Las empresas son Mediapro, Fox-Turner y ESPN. Nos alegra que se hayan presentado”, confirmó el presidente de la Comisión Normalizadora, Armando Pérez, quien comandó el evento junto con Víctor Blanco, Hugo Moyano, Daniel Angelici, Marcelo Tinelli y Claudio Tapia.

De todos modos, el cónclave trajo polémica, porque la multinacional Fox-Turner entregó una oferta no vinculante. La explicación tuvo que ver por un pedido mismo en Estados Unidos, donde ayer fue feriado por la celebración del cumpleaños de Washington. En consecuencia, los dirigentes estiraron el tiempo límite para la presentación de la misma y, alrededor de las 20, la situación se solucionó.

No obstante, eso no fue visto con buenos ojos por los líderes de las otras compañías, dejando a las claras una lucha de intereses, no tanto de las empresas, más bien de los directivos de los clubes argentinos por poder obtener el mayor beneficio, cualquiera sea la ganadora.

Por lo tanto, con las tres empresas sobre la mesa, recién hoy a partir de las 13 comenzará el riguroso análisis de cada una de las ofertas para determinar cuál se quedará con los derechos televisivos del fútbol argentino, cuyo inicio de torneo fue ratificado para el viernes 3 de marzo en sus categorías de Primera división, B Metropolitana, Primera C y Primera D. Mientras que la B Nacional podría arrancar una semana más tarde.

“No vamos a evaluar solo el monto, sino temas cuantitativos y cualitativos”, dijo Tinelli. Justamente, esas cifras no serán dadas a conocer hasta la evaluación de la comisión de medios designada por los clubes, que se tomará el tiempo hasta el jueves, y el viernes, en la Asamblea Extraordinaria, será ratificada.

Vale recordar que en la página oficial de la AFA se habían establecido las condiciones para la presentación de las ofertas: el precio base para el adelanto era de 1.200 millones de pesos, en tanto que el monto anual no podía ser menor de los $3.000 millones. En tanto, el plazo del contrato será por cinco años, con opción a renovarlo.

“Iniciamos un camino muy interesante”

Una vez finalizada la reunión en AFA y conocidos los nombres de las tres empresas que se presentaron en la licitación para televisar el fútbol argentino, el presidente de la Comisión Normalizadora, Armando Pérez, habló en conferencia de prensa.

“Iniciamos un camino más que interesante e importante en el futuro del fútbol argentino”, arrancó el extitular de Belgrano de Córdoba.

“Nos alegramos muchísimo, y la responsabilidad de esto la va a tener la Comisión (Audiovisual). No vamos a decir las cifras por obvias razones”, agregó.

En cuanto a la vuelta del fútbol, comentó: “Sin duda, la reunión fue muy positiva, somos optimistas. Una vez refrendado este acuerdo podremos decir que el fútbol estará en condiciones de volver el 3 de marzo”.

“Nos vamos a tomar hasta el jueves para resolverlo”

El vicepresidente de San Lorenzo y uno de los integrantes de la Comisión Audiovisual para estudiar las ofertas por los derechos de televisación, Marcelo Tinelli, dejó en claro cuáles serán los pasos a seguir con las propuestas presentadas en AFA.

“Llegó la oferta final de Fox-Turner con la aprobación de Estados Unidos. Las otras empresas se quejaron, pero esto es AFA”, soltó el empresario televisivo.

“Nos vamos a tomar hasta el jueves para analizar las ofertas con la comisión de medios designada por los clubes, y el viernes va a ser ratificada en la Asamblea”, agregó Tinelli.

En tanto, para el cierre, confirmó: “El torneo va a arrancar el 3 de marzo. Si hay un dinero en la AFA, veremos si se puede adelantar el pago a la B Nacional para que también comience esa fecha”.

Las tres compañías oferentes

FOX-TURNER

La cadena estadounidense difunde los partidos de las copas internacionales en el continente y los torneos de verano.

ESPN

La compañía se encargó de transmitir una serie de amistosos la última semana como prueba. Crearía un canal argentino.

MEDIAPRO

El grupo de comunicación de Barcelona se presentó a último momento. Es la que transmite la Liga Española de Fútbol.