El último partidazo del año: el Liverpool venció al City trás el regreso del Kun

En Anfield, los locales ganaron por 1-0 con gol de Wijnaldum. Los “Reds” quedaron a seis puntos del líder Chelsea y postergaron a los “Ciudadanos” en la pelea. El “Kun” volvió tras su suspensión

En la despedida del 2016, el Liverpool consiguió una valiosa victoria ante el Manchester City. En Anfield, el conjunto dirigido por Jürgen Klopp se impuso por 1-0 para mantenerse como escolta de la Premier League, por debajo del Chelsea.

En su visita a los "Reds", el City tuvo el regreso en la delantera de Sergio Agüero, quien reapareció tras la suspensión de cuatro fechas por la brutal patada que le dio a David Luiz en el duelo ante Chelsea. Además, fueron titulares los argentinos Pablo Zabaleta y Nicolás Otamendi, mientras que el arquero Willy Caballero estuvo en el banco de suplentes.

Los locales lograron una rápida ventaja a los siete minutos de juego. Lallana mandó un preciso centro desde la izquierda y Giorginio Wijnaldum conectó un cabezazo que se convirtió en el 1-0.

Los de Pep Guardiola no tuvieron respuesta en la primera parte pero se fueron con todo en busca del empate en los segundos 45 minutos. Esa postura obligó a los dirigidos por Klopp a retroceder en el campo de juego y a intentar salir de contra. Pero el ímpetu del City no iba a alcanzar y ya no iba a lograr remontar el resultado.

Más temprano, el Chelsea venció por 4-2 a Stoke City y reafirmó su liderazgo, disputadas 19 fechas del certamen. Los de Antonio Conte suman 49 puntos en lo más alto de la tabla y, con el triunfo ante el City, el Liverpool lo sigue, con 43. El conjunto de Guardiola quedó algo más relegado, en el tercer puesto, con 39.