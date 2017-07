“Ellos van a tener la obligación de darlo vuelta y nosotros, la de ganar”





A falta de una semana para la revancha contra Nacional de Potosí, el entrenador Gustavo Matosas no quiere que su equipo se relaje y apunta a consolidar una mentalidad ganadora para dejar en el camino a los bolivianos

La lluvia altera los planes en el búnker de City Bell. Sin embargo, que la cancha 1 no pueda usarse para que no se rompa o que el campo de juego del Estadio Único tenga el césped muy largo para trabajar con normalidad no resultan obstáculos para Gustavo Matosas, quien a una semana de la revancha contra Nacional de Potosí toma decisiones sin que le tiemble el pulso. Rápido de reflejos, asiente ante la sugerencia de un auxiliar y manda a los jugadores con sus autos particulares a trabajar en una cancha de fútbol 5 ubicada sobre el Camino General Belgrano.

Si bien la actividad se desarrolló en espacios más reducidos de los habituales, la intensidad va en aumento a medida que se acerca el momento del partido.

De regreso en el Country, antes de realizar trámites personales en el centro de La Plata, el nuevo entrenador del Pincha se hizo un espacio para atender a este diario y realizar un balance de su primer mes al frente del equipo.

La llegada de los refuerzos, la decisión de utilizar a Foyth sobre Desábato y la fórmula para sellar el pasaporte hacia una nueva instancia de la Copa Sudamericana fueron temas abordados en una charla amena, en la que el técnico se permitió cotejar los puntajes que aportó este medio respecto al desempeño mostrado en el encuentro contra los periodistas.

—A pocos días de cumplir un mes como entrenador del equipo, ¿pensás que ya le estás dando una impronta de juego?

—Estoy muy conforme por lo hecho durante este mes, voy adaptándome al nuevo club y a los nuevos jugadores. La preparación para el partido de la Copa fue muy buena. Quedé muy satisfecho con el resultado que logramos en la altura de Potosí, por el carácter de los futbolistas.

—De entrada, tomaste una fuerte decisión: lo sacaste al Chavo y lo mandaste a jugar a Foyth, aún cuándo estaba avanzada su salida…

—Sí. Fue una decisión que charlamos con Desábato. Es un jugador de experiencia, que no se lleva bien con la altura. Fue una determinación tomada entre los dos que terminó saliendo bien.

—¿Si tenés a disposición a Foyth, lo volverías a usar para la revancha con Nacional?

—Vamos a ver cómo van evolucionando todos. Tanto Juan como el Chavo están trabajando bien y es una decisión que evaluaremos en los próximos días.

—¿Tenés previsto trabajar o inspeccionar el Estadio Ciudad de La Plata?

—Tuve la oportunidad de recorrerlo. Me sorprendió, es fantástico. Está a nivel europeo. La gente del Estadio nos recibió muy bien.

—¿Cómo se cierra la llave con Nacional en la Sudamericana?

—Ellos van a tener la obligación de darlo vuelta y nosotros, la de ganar. Estudiantes tiene que tener la mentalidad de salir a ganar el partido.

—¿Estás esperando a la Gata Fernández?

—Ojalá que pueda venir…