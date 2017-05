Emanuel Gigliotti: "No le gritaría un gol a Boca"

Todos los hinchas de Boca recuerdan aquel 27 de noviembre de 2014 en el estadio Monumental, cuando el derechazo de Emanuel Gigliotti fue atajado por Marcelo Barovero. Nadie podría asegurar que hubiera pasado si esa pelota entraba, o si el delantero se hubiese ido del club en mejores términos.

El próximo domingo Gigliotti y Boca volverán a encontrarse, y el ahora atacante de Independiente se prepara: "El domingo será un partido especial, pero la verdad no tengo idea cómo me va a recibir el hincha de Boca. Creo que bien. Me crucé con hinchas Boca a lo largo de estos dos años y siempre la mejor, nunca tuve problemas", opinó el jugador en declaraciones televisivas.

Y agregó: "No es la primera vez que me toca jugar contra un ex equipo así que estoy tranquilo. Estoy pensando en el partido de mañana y no en lo que pasará con Boca. Haber estado estos dos años afuera me permite disfrutar del día a día y los partidos que vienen”.

Sobre la posibilidad de hacerle un gol a su ex club, el delantero expresó: "No creo que lo grite. Seguramente no lo grite. Ojalá podamos ganar porque tenemos que cumplir nuestro objetivo y me voy a poner súper feliz de que Independiente pueda ganarlo”.

"No creo que lo grite. Seguramente no lo grite", aseguró el futbolista https://t.co/bSxBfI54SW — Diario HOY (@diariohoynet) 30 de mayo de 2017