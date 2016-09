Rugby

Empate clásico: Los Tilos y La Plata culminaron 20-20

Por el URBA Top 14 en Barrio Obrero empataron 20-20 Los Tilos y La Plata Rugby Club. El conjunto tilambre quedó condenado al descenso con 13 puntos pesar que aun no culminó el certamen. La próxima temporada jugará en la categoría que se encuentra Universitario. San Luis perdió y quedó quinto. La U cayó al igual que Berisso y Albatros ganó.

El clasico platense terminó igualado y esto no ayudó con las expectativas de Los Tilos al que solo le servía ganar. Se encuentra delante de Mariano Moreno que no sumó puntos y está antepenúltimo con 13, ya descendido. La próxima fecha visita a Alumni. La Plata quedó noveno con 21 unidades y quedó relegado de la zona de play off pero le queda una chance de clasificar al Nacional de Clubes en próximo fin de semana recibe a Regatas.

San Luis cayó en La Cumbre ante Newman 7-20 y bajó del tercer puesto al quinto. Hasta el sexto ingresan a la próxima fase pero no debe descuidarse. La próxima fecha va ante Atlético de Rosario de visitante.

Universitario por el Reubicación Grupo 1 cayó ante Banco Nación por 13-7. Por el 2, Albatros superó 53-26 a San Andrés. Berisso, por el Reubicación 5 perdió 70-7 ante Porteño, entre los jugadores hubo tumulto y piñas.