"En esta clase de partidos importa más el funcionamiento que el resultado"

Estudiantes desembarcó en suelo marplatense ayer por la tarde y hoy enfrentará a San Lorenzo desde las 22.10.

Es por eso que nuestros enviados especiales se encuentran allí trabajando para traer la cobertura de la previa y del partido. No obstante, Isral Damonte habló en exclusiva con este medio y dejó sus sensaciones sobre varios temas.

El volante, que hoy no será titular, empezó diciendo: "Estoy tranquilo, uno es parte de un plantel, creo que hice una buena pretemporada, haciendo hincapié en lo fisico. Arranque esta pretemporada con ganas de poder hacer un buen torneo, de no sufrir lesiones".

Por otro lado, respecto a los partidos que disputó el León entre los que se encuentran los disputados en Estados Unidos y el reciente contra Boca, confió: "Nelson sabe que son partiodos de preparación; a veces te toca ganarlos, a veces no. En este caso tuvimos buenos resultados en Estados Unidos, después nos tocó este partido con Boca que no nos encontró en una buena noche. Pero los resultados en esta clase de encuentro no son lo más importante, importa más el funcionamiento". Sin embargo, deslizó: "tenemos que revertir hoy la imagen que dejamos con Boca"

Sobre Auzqui

Teniendo en cuenta la posible venta del punta a River y las críticas que siempre recibió, confió: "Nosotros sabemos que un jugador criado en Estudiantes, sabe reponerse a los malos rendimientos. Las críticas siempre están". y agrgó: "Estoy seguro de que le va a ir bien, esperemos que se le de, todavía está con nosotros".

Sobre el inicio del fútbol

"Esperemos que los problemas económicos se solucionen, que haya una definición y que se vaya de a poco rearmando a una de las ligas más importantes del mundo".

