En Estudiantes, Matosas apuesta a la base de Bolivia

De acuerdo a los últimos entrenamientos, el director técnico tiene en mente utilizar, para la revancha copera ante Nacional, un equipo muy parecido al que jugó en Potosí, a casi 4.000 metros de altura

A diez días de la revancha por la Copa Sudamericana ante Nacional de Potosí, Gustavo Matosas empieza a definir el equipo para poder clasificarse a los octavos de final de la cita internacional. Estudiantes tomó como un objetivo primario pelear este certamen hasta las fases finales y, en consecuencia, el DT tiene en mente poner un conjunto más ofensivo que el que presentó en el cotejo de hace dos semanas en Bolivia, aunque manteniendo la base.

Para empezar, el armado del equipo va a ser muy parecido al que jugó a casi 4.000 metros de altura y ganó por 1 a 0 con gol de Lucas Rodríguez en el segundo tiempo. Sin embargo, Matosas tiene en mente arriesgar un poco más y en el lugar de Bautista Cascini podría jugar Juan Otero. Además, luchan por un lugar Bautista Cejas y Facundo Quintana. Hoy por hoy, el colombiano cuenta con más chances de ser titular que el resto de los futbolistas.

De confirmarse esta tendencia, la probable formación sería: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Juan Marcos Foyth, Lucas Diarte; Pablo Lugüercio, Santiago Ascacíbar, Israel Damonte, Lucas Rodríguez; Juan Otero y Mariano Pavone.

Dubarbier, afuera

El defensor y volante, Sebastián Dubarbier, todavía no entra en la consideración del cuerpo técnico, ya que no está al 100% en lo físico. Luego de terminar el semestre pasado en gran forma, durante la pretemporada sufrió una lesión muscular y en consecuencia todavía no puede ser considerado para el equipo titular.

El Colo Gil gana terreno mientras se espera una oferta

Leonardo Gil regresó de su préstamo en Talleres y está siendo observado por el cuerpo técnico en cada entrenamiento. Teniendo en cuenta que la transferencia de Santiago Ascacíbar podría darse en las próximas jornadas (ver pagina 21), el mediocampista podría ser una alternativa en el puesto de volante central, ya que en el plantel los que están son Israel Damonte, Rodrigo Braña e Iván Gómez.

Al técnico Gustavo Matosas los primeros entrenamientos del Colo le gustaron mucho y no se descarta que se quede a pelearla en Estudiantes. Mientras tanto, Adrián Castellanos, representante del futbolista, aguarda una oferta formal de Racing o Rosario Central para que el jugador pueda ser vendido y siga jugando en otra institución.

Otros casos a resolver

Gabriel Graciani y Mauricio Rosales son dos jugadores que, a priori, no serán tenidos en cuenta por Matosas y deben buscarse club.

Ambos tienen contrato vigente y por ellos la dirigencia ha recibido algunos llamados. Para el entrenador, es una situación a resolver, ya que pretende contar con una cierta cantidad de jugadores y necesita bajar el número.