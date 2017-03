En Estudiantes, Nelson Vivas todavía mantiene el misterio

El entrenador no se decide en cuanto al armado del equipo para visitar a Vélez. Dubarbier le gana la pulseada a Aguirregaray y Cejas pelea un lugar con Solari

En una nueva práctica, pero esta vez a puertas cerradas, Nelson Vivas sigue poniendo a punto a su equipo para el calendario que se le avecina. Sin confirmaciones aún en cuanto al reinicio del campeonato, el DT quiere volver a ganar terreno en el plano local y pondrá lo mejor frente al Fortín.

Es por eso que, bajo un fuerte hermetismo, realizó otra prueba para decidir cuáles serán los once jugadores que saltarán al José Amalfitani el próximo sábado.

La buena noticia de la jornada de ayer fue que Augusto Solari trabajó con normalidad y podría ser considerado para el choque ante Vélez Sarsfield, pero el juvenil Bautista Cejas está entrenando “muy bien” según el cuerpo técnico y acrecienta sus chances para arrancar como titular.

En la jornada de ayer no hubo un trabajo táctico de once contra once, ya que, por segundo día consecutivo, los ejercicios fueron en espacios reducidos. Para esta mañana, se espera un trabajo formal de fútbol entre titulares y suplentes.

En tanto, lo que sí tiene claro Vivas es que estando bien físicamente, Jonathan Schunke y Sebastián Dubarbier serán titulares en el Pincha. Y quienes dejarán sus lugares serán: Nicolás Bazzana y Matías Aguirregaray.

En consecuencia, con la duda plantea­da en el mediocampo, la probable formación sería: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Schunke, Leandro Desábato, Dubarbier; Cejas o Solari, Santiago Ascacíbar, Israel Damonte, Lucas Rodríguez; Lucas Viatri y Juan Ferney Otero.

De Felippe y el probable equipo

En un táctico a puertas cerradas, ayer, Omar de Felippe, DT del Fortín, puso en cancha un posible equipo para enfrentar a Estudiantes cuando se reinicie el torneo.

Los once serían: Fabián Assmann; Fabián Cubero, Cristian Nasuti, Fausto Grillo, Maxi Caire; Diego Zabala, Leandro Desábato, Nicolás Domínguez, Gonzalo Díaz; Nicolás Delgadillo y Mariano Pavone.

Andrés Merlos impartirá justicia

En una nueva modalidad de la AFA, se transmitió en vivo el sorteo de los árbitros para los cotejos de la fecha número 15, que todavía no está confirmada. Estudiantes, por su parte, en caso de que se reanude el torneo, visitará el próximo sábado a las 19 a Vélez. El juez para ese encuentro será el mendocino Andrés Merlos.