En Estudiantes, se perfila el equipo para jugar por la Copa Argentina

El DT del Pincha pondrá lo mejor el domingo ante Sport Pacífico de General Alvear. El partido comenzará a las 17.45 en Banfield. Schunke y Braña serán titulares

En un nuevo entrenamiento desarrollado en City Bell, Nelson Vivas paró el mismo esquema táctico que utilizó durante toda la semana: 4-1-4-1. Con los regresos confirmados de

Jonathan Schunke y Rodrigo Braña, el técnico apostará por jugar sin un “9” de área y con Juan Otero como único punta para el domingo.

Teniendo en cuenta lo practicado durante toda la semana y la ausencia con aviso de Sebastián Dubarbier (ver aparte), la probable formación sería: Mariano Andújar; Matías Aguirregaray, Schunke, Leandro Desábato, Lucas Diarte o Dubarbier; Braña; Facundo Sánchez, Bautista Cascini, Lucas Rodríguez, Augusto Solari; Otero.

Por su lado, Santiago Ascacíbar, Juan Foyth y Javier Toledo, quienes han sido considerados durante toda la temporada, ocuparían un lugar en el banco de suplentes.

El plantel de Estudiantes entrenará hoy en turno matutino y mañana quedará concentrado en City Bell para enfrentar el domingo, desde las 17.45, a Sport Club Pacífico de General Alvear (Mendoza) en la cancha de Banfield, con arbitraje del porteño Luis Álvarez.

Dubarbier, ausente con aviso

El defensor Sebastián Dubarbier ayer no estuvo presente en la práctica en City Bell. Con aviso de antemano, el futbolista debió realizar trámites personales de suma importancia y por eso no pudo entrenar a la par de sus compañeros. Si bien no está confirmado, podría ser el lateral por izquierda del equipo de Nelson Vivas ante Pacífico.

Un delantero ecuatoriano, a prueba

Renato Cabezas, oriundo de Ecuador y categoría 1998, comenzó una prueba ayer con el plantel de Primera de Estudiantes. El jugador está con el pase en su poder y sus videos fueron bien recibidos por la dirigencia del Pincha, que accedió a darle una oportunidad durante algunas jornadas.

El joven es delantero, pero puede jugar como media punta y, tal como pasó con Juan Otero, podría ser una apuesta para el mercado de pases.

Se viene la nueva camiseta

La marca que viste al Pincha diseñó un nuevo modelo de la camiseta titular. Ayer, los futbolistas posaron dentro de la concentración para la campaña publicitaria, que saldrá en breve a la luz. La casaca será parecida a la actual, con tres bandas rojas.