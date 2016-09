Primera B Metropolitana

En la bola del final, cayó la Villa

En la tercera fecha de la Primera B Metropolitana, Villa San Carlos de local en el Genacio Salice cayó en el último minuto de juego 1-0 ante Deportivo Riestra con gol de Benítez. El Celeste se perdió la chance de ser el puntero ya que si ganaba alcanzaba los siete puntos, tras la derrota el que llegó a la cima es el Albinegro. El conjunto berissense quedó con cuatro puntos en la décima posición.

La Villa tuvo en los pies de Gabriel López las llegadas más claras que se originaron en jugadas de pelota parada. Además Jorge Chiquilito otorgó referencia y descongestión en ataque. Leonardo Morales retornó a su mejor nivel siendo el patrón del mediocampo.

En Deportivo Riestra lo mejor estuvo atrás, con dos centrales altos y aguerridos. Siempre logró cortar la circulación de juego del Celeste y de esa manera, también, contó con un gran número de faltas. El juez Yamil Possi fue permisivo, pero para los dos lados.

Por ambos lados hubo jugadas que culminaron en gol que fueron anuladas antes de que la pelota ingrese al arco. La Villa tuvo más chances de la mano de Aguimcer, Cabrera y Campozano, que hizo el debut luego de su vuelta al Club.

A los 93’ el juez cobró una falta dudosa por el flanco izquierdo del campo, aledaño al área grande. De allí provino el centro que Nahuel Benítez cabeceó previo a la intervención de Sessa y que lo culminó de dejar expuesto ya que la pelota fue al fondo de la red y terminó el partido.

La Villa jugará el lunes próximo ante Tristán Suárez en Ezeiza con arbitraje de Julio Barraza a las 15.30. El Lechero superó ayer a Deportivo Español, de visitante en Flores, 1-0.

CÁNTICOS CONTRA EL PRESIDENTE

Corría la mitad del primer tiempo y la hinchada se agolpaba en la popular ‘Coco’ Kriwiña. Hubo mucha gente que asistió a ver al Celeste, jóvenes, familias y demás. En dicha tribuna se ubicó, como siempre, la barra de la Villa y el otro grupo de personas en la platea que se encuentra al lado que tiene en la parte superior las cabinas de transmisión.

Desde la popular se empezaron a escuchar cantos en forma de aliento para el equipo, de a poco se fueron envalentonado. De un momento a otro se empezó a oír: “Aunque Alejo no quiera, te vengo a alentar, aunque Alejo no quiera, te vengo a alentar”. Fue un claro mensaje para el ejecutivo del Club, Alejo Colombo sobre la suspensión de la asistencia del público local al estadio. La Comisión argumentó que se debe, en la mayoría de los casos, a que no se puede saldar el operativo de seguridad propuesto.

Por último, y en referencia a esto último, en el estadio estuvo Juan Manuel Lugones siguiendo de cerca lo que acontecía en Berisso y no en cuanto a lo futbolístico.