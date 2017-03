En un partido por la Libertadores, Chapecoense regresa al fútbol sudamericano luego de la tragedia

Chapecoense, de Brasil, visitará hoy a Zulia, de Venezuela, en su debut por el Grupo 7 de la Copa Libertadores de América, que marcará su regreso al fútbol sudamericano luego de la tragedia aérea sufrida por su plantel en Colombia, en noviembre pasado.

El partido se jugará desde las 19.45 en el estadio "José Pachencho Romero" de la ciudad venezolana de Maracaibo, con arbitraje del ecuatoriano Omar Ponce y transmisión de la cadena Fox Sports.

El equipo brasileño partió el domingo hacia Venezuela en su primer viaje internacional tras la tragedia aérea que provocó 71 muertos en noviembre cuando voló hacia Medellín para jugar ante Atléticio Nacional la primera final de la Copa Sudamericana.

Chapecoense, declarado campeón honorífico de esa competición, jugó por última vez de manera internacional el 23 de noviembre ante San Lorenzo (0-0), de local, cuando se clasificó para su primera final en el fútbol sudamericano.

En el torneo estadual, Chapecoense viene de ganarle 2-0 a Criciuma; mientras que Zulia, que cuenta con los argentinos Luciano Guaycoechea (ex Belgrano de La Pampa) y César Gómez (ex Estudiantes de Buenos Aires), goleó 3-0 a JBL Zulia en su anterior presentación en el campeonato venezolano.

En tanto por el Grupo 4 y con arbitraje del paraguayo Ulises Mereles, Universidad Católica de Chile visitará a partir de las 21, en la ciudad brasileña de Curitiba a Atlético Paranaense, que en la segunda fase eliminó a Millonarios de Colombia y tiene al argentino Luis "Lucho" González (ex Huracán y River).

En este grupo están también San Lorenzo y Flamengo de Brasil, que se enfrentarán mañana en Río de Janeiro. En la Católica juegan los argentinos Diego Buonanotte (ex River y Quilmes), Enzo Kalinski (ex San Lorenzo), Germán Lanaro (ex Almagro, Chicago), Ricardo Noir (ex Boca, Newell's, Racing y Banfield), Franco Costanzo (ex River) y el uruguayo Santiago Silva (ex Banfield, Boca, Vélez y Lanús).

Además, por el Grupo 5, donde participan también Atlético Tucumán y Palmeiras de Brasil, el equipo boliviano de Jorge Wilstermann será local, a partir de las 20.30, ante Peñarol de Uruguay con el peruano Víctor Carrillo como árbitro.

En Wilstermann juegan los argentinos Franco Olego (ex All Boys), Marcelo Bergese (ex Defensa y Justicia) y Cristian "Pochi" Chávez (ex Boca, Lanús y Arsenal). En Peñarol está Tomás Costa (ex Central y Colón).