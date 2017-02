En una tarde así, tuvo que aparecer “El Rayo” para que grite Aeropuerto

El partido, jugado en Cambaceres, fue el debut absoluto para Porteño y CRIBA en el torneo Federal C. El equipo de Parrado y Novarini se despachó con un 6 a 0 como visitante. Su figura fue Damián Martínez, quien volvió de San Carlos y marcó tres goles

Lluvia, viento, remolinos y, a pesar de todo, el fútbol del interior, el ex-Regional y actual Federal C, pudo jugarse en cancha de Cambaceres. Allí, haciendo las veces de visitante, CRIBA liquidó a Porteño con tres “rayos” (tres goles de Damián Martínez, que le hizo honor a su apodo), uno del cordobés ex-Gimnasia, Lucas Bustos, uno del refuerzo Sebastián Collado y el último de Carmona en contra.

Un inicio de campeonato para CRIBA que genera demasiado respeto, más teniendo en cuenta sus apenas dos años de vida en el fútbol Mayor, donde ya suma tres estrellas (dos en la B y una en la A de la Liga Amateur local). Y quiere más...

Pese al corazón con que salió a jugar el once ensenadense y en una tarde de verano más parecida a invierno, no hubo cómo parar los ataques constantes de CRIBA. Sobre todo, los de Damián Martínez, que en el primer acto convirtió dos tantos (el segundo de cabeza). “El Rayo” tiene genes de potrero, ya que su papá fue un exgoleador de El Cruce y Los Tolosanos. Por su exquisitez en el área llegó a recordar a otro grande liguero de los años 80 y 90, otro Martínez (“El Oscar”), que apilaba rivales, ídolo de Villa Montoro.

En el segundo tiempo, CRIBA siguió a puro lujo. Antes del cuarto de hora, Bustos llegó al tercero y cantó: ¡asunto liquidado! Después fue hasta el hueso en cada contra, para seguir lastimando: un golazo olímpico del “Bebu” Collado. El barrio Aeropuerto se empecinó en ganar partidos por goleada y esa característica continúa en el certamen del mundo afista. Jugadores que reflejan un estado anímico, técnico y físico que van de la mano. Dicen en la región que pretende llegar muy lejos en esta ruta Federal, que otorga ascensos. Parrado-Novarini y el resto de la banda quieren estar allí, como lo han hecho hace dos veranos atrás, cuando CRIBA solo era un proyecto y perdieron la final con Montoro. Experiencia hay... Figuras y equipo, también.

Los festejos digitales de “Pedrín” y la honestidad de Jesús

Uriel Parrado, uno de los máximos responsables de que CRIBA vuelva a tener fútbol en cancha de once, ayer no paró de festejar y mostrarse ante todos sus contactos que son usuarios de Facebook, una vez consumado el 6 a 0. Con teléfono en mano y la camarita enfocando hacia su espalda, el DT transmitió las canciones que al mejor estilo “La 12” daba rienda su plantel: “¡Señores dejo todo, me voy a ver a CRIBA, porque los jugadores me van a demostrar!”. Además, antes de que culmine el partido, “Pedrín” se mandó una selfie desde el banco, con señas inocultables de la diferencia en el marcador: seis dedos.

Por el otro lado, el técnico que salió mal parado en el debut, le confesó a este medio que es el “culpable de esto, y por eso pido perdón a la gente de Porteño. Pero de estas he salido y no va a ser la excepción”, adelantó. También quiso destacar a los jugadores del CRIBA porque “no sobraron el partido, con muchos de ellos compartí vestuario. Fueron superiores y uno de los mejores equipos de todas las zonas de este Federal”.