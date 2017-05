Enviados especiales

Encuentro íntimo con Nelson Vivas en Guayaquil





El entrenador de Estudiantes, en una charla mano a mano con Hoy a horas del choque clave frente a Barcelona. Aguardará hasta último momento para dar los once

A horas del duelo decisivo entre Estudiantes y Barcelona, Nelson Vivas cortó la planificación del partido para atender a este medio en la intimidad del hotel donde está alojada la delegación del Pincha.

El técnico hizo una pausa durante la tarde y sintetizó las claves del juego de hoy: “Barcelona ya está clasificado, pero va a intentar terminar en el primer lugar. El hecho de no haber confirmado el equipo tiene que ver con que, compitiendo seguido como venimos haciendo, tengo que decidir bien qué jugador incluir en cada juego”.

Respecto a las cuestiones futbolísticas a tener en cuenta antes del encuentro, el DT contó: “Siempre tenemos una radiografía del rival para saber por dónde podemos atacarlos o cómo debemos utilizar nuestros recursos para defender virtudes ajenas”.

Además de lo que suceda esta noche en Ecuador, el Pincha deberá estar atento a lo que pase en Brasil con Botafogo y Nacional. “Nosotros tenemos que ganar. Después veremos lo que ocurre. Antes de jugar el partido, podemos imaginar muchas cosas”, confesó.

Sobre el final, el técnico se reservó un momento para sintetizar su relación con Juan Sebastián Verón y reafirmar su importancia en el grupo: “Su sola presencia levanta el estado de atención y hace que todos se exijan. Tenemos un diálogo, no diario, pero cordial, como en el primer partido, donde me dijo que su presencia no debía condicionarme en la toma de decisiones”.

Adelanto exclusivo

La dirigencia albirroja había adelantado que buscaría renovarle el vínculo al entrenador y el propio DT, por primera vez, confesó sus impresiones al respecto. “Tengo una muy buena relación con los dirigentes. El trabajo en conjunto es muy bueno y me veo renovando. Lo económico no va a ser un problema con Estudiantes”, dijo Vivas, quien hoy tendrá otro choque clave por la Copa.