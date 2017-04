“Es momento de hacer silencio, trabajar y pensar”

Gustavo Alfaro se mostró preocupado por el rendimiento de su equipo y la derrota ante San Lorenzo, aunque ya le apunta a lo que viene. “Creí que habíamos solucionado algunas cosas, pero no es así”, tiró el entrenador

Gustavo Alfaro tardó un poco más de lo habitual en dar la conferencia de prensa. Es que la forma en la que perdió su equipo ante San Lorenzo en el Bosque (no caía de local desde la novena fecha ente Boca) le generó preocupación y así lo hizo saber al analizar el partido.

“No es momento de hablar. Es momento de hacer silencio y trabajar. Me voy preocupado por el rendimiento y por algunas cosas que pensé que habíamos solucionado. Perdimos las batallas individuales, no creo que el equipo se haya quedado atrás. Así te cuesta manejar el trámite del partido, la mayoría de los rebotes eran de San Lorenzo y eso nos quitaba la iniciativa”, arrancó el entrenador.

Con respecto al rendimiento del equipo durante el encuentro, el DT no dudó en manifestar:“Nos costó comprender el partido que tuvimos que jugar y después del gol no tuvimos fuerza para buscarlo. En el complemento intentamos pero no pudimos hacerlo, habida cuenta que San Lorenzo esperaba en su zona. De una pelota que se pierde en la salida le queda todo el campo para llegar a la posición de gol, allí se vio la cara más adversa del equipo”.

Acuerdo con Villa San Carlos

En el marco de un acuerdo entre las partes, Gimnasia y Villa San Carlos firmarán el martes un acuerdo de reciprocidad. Según se supo, el mismo contempla la utilización de la cancha número 1 del predio El Bosquecito para las divisiones juveniles del elenco de Berisso, como así también la prioridad para la llegada de futbolistas que fueron seleccionados por su futuro.

En este sentido, el Lobo tiene apuntado al mediocampista central categoría 1996 de Quilmes, Lucas Callejo.

Dos italianos presentes en 60 y 118 para observar a jugadores del Lobo

Lorenzo De Santis y Giovanni Panzardi, empresarios italianos que trabajan para la empresa IFM Sports, estuvieron presentes en el estadio del Bosque para observar en acción a los jugadores de Gimnasia, Alexis Martín Arias, Nicolás Ibáñez y Matías Noble, quien volvió a ser convocado tras dejar atrás una seria lesión.

Con fuertes vínculos con los directivos de Roma, Sampdoria y Atalanta, entre otros equipos de la máxima división del fútbol italiano, los empresarios se quedarán en la Argentina observando a distintos futbolistas hasta la semana entrante.

Más allá de la derrota del Lobo ante San Lorenzo, se habrían llevado una muy buena impresión del arquero albiazul, Martín Arias, por lo que se espera que a la brevedad se confirme una oferta formal (sería de Sampdoria) por él de 1,5 millones de euros, la cual deberá ser analizada por la dirigencia Tripera en las próximas semanas.