“Ese Gimnasia del 84 es valorado y recordado por el sacrificio”







Luis Lúquez, Rubén Solé, Ricardo Kuzemka, Gabriel Pedrazzi y Ángel Flores, pilares de aquel equipo de Nito Veiga, visitaron la redacción de diario Hoy y compartieron anécdotas e historias

Apenas se encontraron en la puerta de este medio, los recuerdos afloraron. “¿Bocha, te acordás que en la final hacía un calor terrible también?”, le comentó Gabriel Pedrazzi a Ángel Flores, quien asentó con la cabeza mientras se fundía en un fuerte abrazo con el preparador físico de aquel equipo, Rubén Solé. En la misma escena, Luis Lúquez, actual entrenador de la novena división de Boca, y Ricardo Kuzemka se pusieron al tanto de sus actividades personales en una charla que duró algunos minutos.

Tras los saludos y las fotos de rigor a las que accedieron amablemente, comenzaron a desfilar las anécdotas, las historias y el recuerdo de aquel equipo de Gimnasia que el caluroso 30 de diciembre de 1984 vencía 4 a 2 a Racing en la final del Octogonal y luego de seis años regresaba a la máxima categoría.

“Me quedo con la última etapa. Fue un equipo que logró dominar muchas adversidades, le puso el pecho a muchos problemas”, comentó Ricardo Kuzemka.

“Me acuerdo de que no tenía plata para la nafta. Me iba caminando desde la calle 120 donde vivía hasta la sede para pedir un vale porque realmente la situación era deses­perante. Logramos un ascenso de la nada, con poco hicimos un sacrificio muy grande para lograr ese objetivo”, agregó Luis Lúquez.

A pesar del logro obtenido, el PF Rubén Solé, recuerda que el comienzo no fue fácil, no solo por los resultados, sino también por la relación entre los jugadores y los métodos de trabajo de Nito Veiga: “Sentí que el grupo necesitaba contarme cosas, Nito no había caído bien, y es por eso que propuse una charla entre todos, porque estaba convencido de que íbamos a lograr cosas importantes y así fue”.

“Al principio no le entendía a Veiga qué era lo que me pedía. Yo era muy joven, y él me indicaba cosas que nunca había entrenado, pero cuando con “El Bocha” logramos comprendernos formamos una buena dupla que hizo muchos goles”, recordó Gabriel Pedrazzi.

“El Bocha”, no es otro que Ángel Flores, otrora delantero clave por sus goles: “En Rosario ante Argentino apareció el equipo, sin dudas. Si el torneo hubiera tenido más partidos, también los habríamos ganado, estábamos con mucha confianza. Nito nos transmitió sus convicciones”.

Los cinco coincidieron en reconocer que las principales virtudes de aquel equipo fueron el sacrificio y la inteligencia para revertir un arranque irregular. “El punto de inflexión fue ante Quilmes. Después de ese triunfo algo cambió”, explicó Pedrazzi.

“Nunca me voy a olvidar del gol ante Racing en Avellaneda. Una vez que gambeteo a Traverso la pelota va entrando lentamente, se produce como una avalancha, y veo que mi papá se cae. Fue terrible”, recordó “El Bocha”.

Si de anécdotas se trata, el PF Rubén Solé compartió los motivos por los cuales Gimnasia insistió para que las finales fueran televisadas: “Veníamos de perder el ascenso en 1982 con San Lorenzo y no queríamos que pase nada raro, por eso le dijimos a la dirigencia que haga la gestión. René Favaloro fue el que movió los contactos y logró que nos televisaran en los dos partidos”.

Así fue la campaña

Después de un arranque irregular, la fecha 39 fue clave. Tras ir perdiendo 2 a 0, derrotó 3 a 2 a Quilmes y con ese resultado se aseguró un lugar en el octogonal por el segundo ascenso.

El Reducido lo ganó de punta a punta e invicto: eliminó en cuartos a Argentino (empate en Rosario y triunfo en el Bosque), en semifinales a Defensores (2 a 2 en River y 1 a 0 en La Plata) y apabulló a Racing desde la primera final: 3 a 1 en Avellaneda y goleada 4 a 2 en el Bosque, para volver a Primera tras seis años.