“Esperaba tener esta revancha en Gimnasia”

Oliver Benítez regresó al Lobo después de su paso por Tigre y pelea para ganarse un lugar en la zaga central del nuevo equipo. “Me esfuerzo para demostrarle a Soso que puedo jugar”, soltó

Oliver Benítez se fue de Gimnasia en busca de continuidad. A pesar de que su paso por Tigre no fue el mejor, ya que tuvo un rendimiento irregular, haber salido del conjunto albiazul le permitió valorar lo que significa estar en el club que lo formó y en el que pensó quedarse por años.

Con mayor experiencia, aplomo y la firme convicción de ganarse un lugar en el nuevo proyecto futbolístico, el marcador central trabaja en cada entrenamiento para ser la primera opción en el sector defensivo del equipo.

“Fue irregular mi paso por Tigre. De todas formas, estuvo bueno haberme ido para conocer otro club, otra gente y sumar experiencia, que era lo que estaba buscando. También sirvió para darme cuenta lo que significa Gimnasia”, explicó el defensor a este medio.

“Esperaba esta revancha, porque es el club que me dio todo, que me vio nacer, me abrió las puertas para jugar en Primera y creo que es una gran oportunidad para demostrarle al técnico que estoy para jugar. Haré el máximo esfuerzo para lograrlo”, agregó.

La idea de Mariano Soso es la de tener un buen trato de pelota, algo que remarcó desde el primer día de trabajo, generando buena recepción entre los jugadores. “A mí y a todo el plantel nos seduce, nos ilusiona bastante la idea de juego que tiene el cuerpo técnico. La mayoría de los técnicos que plasman su propuesta buscan reforzarla con los resultados, todos sabemos que los números mandan en este deporte y estamos trabajando para lograrlo”, enfatizó el zurdo.

Por último, se refirió a los objetivos que piensa trazarse de cara al inicio del torneo: “Todos sabemos que si los resultados se dan, va a estar todo bien; si no, vamos a tener que mejorar y trabajar más. Tenemos tiempo para entrenar y llegar de la mejor forma al comienzo del campeonato”.

Soso perfila el once

A horas del primer amistoso ante Villa San Carlos, el cuerpo técnico de Gimnasia comenzó a bajar las cargas de trabajo para darle prioridad a la pelota y llegar de la mejor manera a dicho cotejo ante los berissenses.

Tal como viene sucediendo desde que se instaló en el Hotel Sofitel Los Cardales, por la mañana los jugadores realizaron, tras el desayuno, un trabajo de potencia y fuerza en campo, y luego una rutina de pesas en el gimnasio.

Por la tarde, el entrenador tomó la posta y encabezó un ensayo táctico, en el que comenzó a definir la formación principal que enfrentará mañana al Celeste de Berisso.