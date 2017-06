“Estamos bien y se logró una estabilidad en lo institucional”





Juan Sebastián Verón habló en exclusiva con este medio, luego de lo que pasó en el club en las últimas horas. Detalló cómo se encuentra Estudiantes en este momento, la salida de Vivas y el clima político

Respecto a lo sucedido durante las últimas horas en la vida de Estudiantes, que sobre todo implicó al presidente Juan Sebastián Verón, la Brujita dialogó con este medio y no dudó en aclarar los malentendidos y la salida de Nelson Vivas (ver aparte) de la conducción del equipo profesional. Además habló sobre el rol de las redes sociales.

—¿Lo que pasó el martes te sorprendió?

—Estas cosas son cuestiones propias de la vida de una institución. Se mezcla con la política del club y lo cotidiano, algo con lo que hay que saber convivir. Está el club en el medio y hay que seguir trabajando para que la institución avance.

—¿Cómo se puede trabajar el rol de las redes sociales?

—Primero se tiene que trabajar en lo educativo. Hay que cambiar la formación de las personas en lo cultural. Desde ahí hay que enseñar, es difícil aislar a los jóvenes de lo que son las redes sociales, hay que enseñarles a darle un buen uso. Hay que saber qué mostrar cuando abrís las puertas de la intimidad, el colegio es fundamental. Debe trabajarse mucho con eso, hacer hincapié, ya que todos nos podemos equivocar alguna vez.

—¿Cómo está Estudiantes?

—Creo que está bien. Si se avanzó o no, es una mirada muy personal de cada uno, según desde dónde se lo mire. Se logró estabilidad institucional. En relación a lo mío, lo que pasó dejó en claro que hay una cuestión política detrás. Mucha de la gente que nos votó puede seguir manteniendo la confianza.

—¿Imaginás un club sin Verón dirigente?

—Me lo imagino, porque siempre digo que el club está sobre las personas. No me pongo por encima de Estudiantes. Ojalá pueda seguir manteniendo el crecimiento constante que se viene haciendo, no tengo duda de que va a ser así. Espero que quienes vengan luego de esta gestión puedan continuar con lo que se viene haciendo y seguir mejorando, para que esto no retroceda.

—¿Qué balance hacés de la gestión?

—Hay cosas positivas. La parte financiera, que no fue fácil de acomodar, hoy está bien. Estando en este lugar se encuentran muchas deficiencias y cosas que se podrían mejorar.

Anuncios sobre el estadio

—¿Qué se puede decir del estadio?

—Estamos trabajando en la documentación, venimos muy adelantados respecto a ese tema. En las próximas semanas podríamos hacer algún anuncio importante. Quiero ser prudente. Las negociaciones son complejas. El momento del país no es bueno y es muy difícil conseguir gente que quiera ayudar, tanto en el fútbol como en la Argentina.

La salida de Nelson Vivas

“Tuve mensajes de Nelson y se los devolví. Es una persona que yo quiero y respeto. Tanto el club como él se dieron una mano cuando ambos se necesitaban. Como dirigente, tuve que hacer una evaluación para avanzar en todos los sentidos. Pensamos que, más allá de la posible continuidad y haciendo un análisis más profundo de la situación, no había que renovar el vínculo. Eso fue lo que pasó”.