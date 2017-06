“Estamos felices por esta etapa que comienza”

Luego de tanta espera, Mariano Soso fue anunciado como nuevo técnico de Gimnasia. Antes del anuncio oficial, el presidente albiazul, Gabriel Pellegrino, dialogó con este medio sobre el nuevo proyecto que ya está en marcha.

“Estamos felices por el inicio de esta etapa que comienza con la llegada de Mariano Soso. Queremos darle todo lo necesario para que pueda trabajar y desarrollar su idea de la mejor manera. Apuntamos a potenciar lo que se hizo, ojalá salga como lo esperamos”, confió el titular albiazul.

En cuanto al armado del plantel y la política de los refuerzos, dijo: “Tenemos que analizar cada uno de los casos. Evidentemente hay una cantidad de profesionales que no permite un entrenamiento de excelencia y tampoco es sano para nadie. Una vez que se vayan resolviendo los contratos con los jugadores que deben renovar o no, apuntaremos al mercado de pases, que será de calidad y no tanto de cantidad porque buscamos proyectar juveniles”.