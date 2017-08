“Este club va a seguir creciendo en todo aspecto”

En el marco del aniversario de Estudiantes, el capitán del equipo reveló que continuará ligado a la entidad una vez que deje la actividad profesional

En el contexto de un nuevo aniversario de la institución (hoy Estudiantes cumple 112 años), donde todos los cañones parecen apuntar a la terminación de la cancha de 1 y 57, Leandro Desábato atendió a este diario en el Country de City Bell.

La entrevista con el referente del equipo se suma a las numerosas ya realizadas en el marco del nuevo formato audiovisual de este medio, Especiales Hoy, al cual se puede acceder en este sitio.

Con predisposición y firmeza, el Chavo aseguró que seguirá ligado al Pincha una vez que termine su carrera profesional y también deslizó su intención de dirigir al equipo en un futuro.

“Este club va a seguir creciendo en todo aspecto. Cuando me tocó volver en 2007, me sorprendió el equipo que había. Lamentamos perder la estrella de la Sudamericana 2008, pero después pudimos poder salir campeones de la Libertadores 2009 y del Torneo Apertura en 2010. Esos recuerdos son difíciles de borrar”, explicó el defensor, que ayer ocupó un lugar en el banco de suplentes ante Nacional.

“En algún momento voy a estar vinculado como director técnico. No me apresuro porque sé que es difícil programar cosas en el fútbol, no quiero quedar preso de mis palabras. Estoy tranquilo, de una u otra manera voy a seguir ligado a Estudiantes”, aseguró.

“La gente es la parte más grande que tiene el club. Los socios y los hinchas han hecho un esfuerzo enorme para ir a vernos a otros estadios, cuando no se pudo hacer de local en La Plata. El hincha de Estudiantes representa a la familia”, finalizó.

Se acerca la Gata, observan a Carrillo y esperan por Ramírez

De manera sigilosa y con mucha cautela, la dirigencia de Estudiantes avanzó en el mercado de pases con llamados y contactos que se fueron haciendo cada vez más frecuentes en las últimas horas.

Dentro de la oficina de Fútbol, que desde hace un año pasó de estar en la sede a la concentración del Country, la dirigencia avanzó en las condiciones del contrato personal que firmará Gastón Fernández, en el caso de que logre destrabar su salida de Gremio (ayer fue desafectado de la lista del equipo de la Libertadores).

Juan Pablo Rossi, allegado a la Gata, negoció toda la semana la salida del atacante, pero hay una diferencia de 200.000 dólares que ninguna de las partes está dispuesta a ceder. Se trata de una cifra importante para el jugador y Estudiantes, que además de ese monto deberá hacerse cargo del contrato del futbolista.

Además de la Gata, desde la dirigencia brindaron un guiño positivo en la contratación del delantero Kevin Ramírez, una debilidad para Matosas.

Ramírez, de 23 años, debutó en Wanderers, pasó por Miramar Misiones y desde 2016 está en Nacional. Con 1.80m de estatura y 71 kilos, marcó 24 goles en 87 partidos oficiales.

En caso de no darse su llegada, dos de los tres dirigentes que integran la Secretaría de Fútbol reconocieron que la posible gestión de un préstamo de Guido Carrillo para reforzar al equipo que jugará la próxima Copa Libertadores sería una verdadera solución para el DT.

Sin continuidad en Mónaco, el único obstáculo es una vieja deuda que reclama el entorno del jugador, que absorbió parte de los impuestos de aquella negociación al momento de hacerse el pase al fútbol galo.

El delantero mantiene una excelente relación con varios de sus excompañeros del Pincha y, según pudo saber este diario, no vería con malos ojos jugar un año en la Argentina para volver a posicionarse en el plano internacional, siendo una pieza clave del equipo en la Libertadores 2018.