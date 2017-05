EL Pampa Sosa y Lechuga Maggiolo también palpitaron el derby 158

“Este partido se trata de ganar o ganar”





Cada vez que juega Gimnasia, se conmemora una fecha especial o sucede algo en torno al club de sus amores, él siempre está. Presente o a la distancia, Roberto Sosa tiene latente el sentimiento por el Lobo, algo que le transmitió a sus hijos, y es por eso que en la previa del clásico no dudó en participar.

Como fiel Tripero, el martes se quedó hasta altas horas de la madrugada siguiendo el partido por la Copa Sudamericana. Y, producto de dicha eliminación, aguarda con ansias tener revancha ante Estudiantes.

Todos los hinchas recuerdan sus goles, sus gritos, sus clásicos, y él lo tiene presente. En el pasado fue jugador y en el futuro, probablemente, llegue a ser entrenador albiazul, pero hoy lo vive a flor de piel, como un simpatizante más. Es por ello que, desde Italia, donde reside y trabaja para una cadena de TV, el Pampa habló con este medio y palpitó el derby de las diagonales.

—¿Qué cosas entran en juego en un partido como el de este sábado?

—No hay desgaste, estadística ni tabla de posiciones que valga en esta clase de partidos. No importa cómo llegás, ni el pasado ni el futuro; es solo el presente de ese juego, desde el momento en que el árbitro pita el inicio. Se trata de ganar o ganar.

—¿Lo vas a seguir por internet?

—Sí, conecto la computadora a la televisión. Aunque esté lejos, estos partidos los vivo como si estuviera en la cancha.

—¿Cómo es el ritual de un clásico a la distancia?

—-No hay ritual. Se vive con muchos nervios, como todos los hinchas. A la distancia tal vez se sufre más.

—¿El 4 a 2 es tu derby preferido?

—Es un lindo recuerdo, porque perdía­mos 2 a 1 al terminar el primer tiempo y lo dimos vuelta con el aliento impresionante de la gente, ese que empezamos a sentir en el vestuario y nos ayudó mucho. También está el 3 a 0 en el Bosque, con dos goles míos, que fue espectacular.

—¿Te gusta la idea de Alfaro y el rendimiento que viene teniendo el equipo?

—Arrancó 2017 muy bien. Estos últimos resultados tornaron negativamente el ambiente, pero está claro que es un entrenador laburador y que, al margen de que la idea guste o no, sabe cómo hacer jugar a Gimnasia en esta clase de partidos.

—Como centrodelantero y entrenador que sos, ¿por qué número "9" de Gimnasia apostarías para el clásico?

—Para este partido, por Mazzola.

“Estudiantes irá a buscarlo porque tiene chances de pelear el campeonato”

Cada vez que se acerca un cruce con Gimnasia, los simpatizantes de Estudiantes tienen muy latentes los clásicos de la última década. En medio de esos recuerdos, además del 7 a 0, también destacan el particular choque del Clausura 2008, cuando Ezequiel Maggiolo se convirtió en héroe con un doblete en una tarde que tuvo todos los condimentos.

Justamente Lechuga, a quien hoy le toca ser uno de los entrenadores de la Reserva del Pincha con Lucas Nardi, también se sumó a la previa del derby platense hablando de aquellos antecedentes, el presente y lo que espera de mañana.

—¿Se vive distinto hoy siendo entrenador?

—Hasta que no llegue el momento del partido, uno no puede estar nervioso. Hoy me toca cumplir otro rol. Los protagonistas son los jugadores, que se autopresionan.

—¿Qué recordás del 2 a 1 con tus goles?

—Sucedieron muchas cosas. Fue algo muy lindo en el momento y, una vez terminado el partido, se disfrutó más. En el partido y en la previa, uno no sabe cómo se va a dar el clásico. Tuvo varios condimentos. Me tocó de todo en mi carrera, pero en la última parte con Estudiantes, fueron más las buenas que las malas.

—¿Por qué hay tantos 0 a 0 en los clásicos?

—Uno siempre tiene que estar precavido. Se toman precauciones para estar siempre alerta, sin relajarse. Es mentira que uno disfruta adentro de la cancha en un clásico, porque quedan marcados tanto los técnicos como los jugadores. Eso hace que sea difícil jugar bien y así salen cerrados los partidos.

—¿Cómo imaginás el clásico?

—Gimnasia encontró una regularidad y Estudiantes va a buscar el partido porque tiene chances de pelear el campeonato y entrar a las Copas. Es un deseo que salga un juego abierto.