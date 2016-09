“Este tipo de violencia es algo difícil de prever”

El titular de Romerense dijo a Hoy que “no hay problemas con Estrella” y que la agresión “vino desde afuera del estadio”

Néstor Gutiérrez, presidente de Romerense, reflexionó sobre el partido que el sábado ganaba Estrella por 3 a 2, y que luego se suspendió faltando veinte minutos. “Lo más importante es la salud del jugador, gracias a Dios no pasó algo más serio. Son cosas difíciles de prever y escapa a la buena intención de uno. Estamos amargados, ya que todo el trabajo que realizamos se complica mucho por un hecho así”, resumió el hombre que representa al Albirrojo en el Comité Ejecutivo Liguista.

—¿Cuál es la versión de Romerense?

—Nadie vio lo que sucedió, la agresión vino desde fuera del estadio, no fue alguien que estaba mirando el partido. Todos nos dimos cuenta de que algo había pasado cuando el árbitro lo suspendió. Había dos policías y dos de seguridad privada, que tampoco vieron nada. Nos dijeron que habían arrojado un líquido de color naranja.

—¿Alguna pica con Estrella?

—No. Además, su hinchada no pudo asistir porque tiene una sanción que le impide ir a los partidos de visitante. Con dirigentes, jugadores y cuerpo técnico no había ningún tipo de problemas. Incluso al día siguiente jugaron los Juveniles lo más bien.

—Lo cierto es que otra vez tienen problemas con gente que no entra a la cancha…

—Sí, el año pasado, arrojaron dos piedras y rompieron el techo del auto de un representante de Curuzú, pero había sido sobre el lateral de 517 y en esta oportunidad provino de la zona de las vías. Incluso al terminar el partido siguieron los piedrazos sobre los techos de los vestuarios, en una muestra de disconformismo con lo que decidió el juez, pero el público no procedió así y se retiró en completo orden.

“Por suerte no me entró en un ojo y el lunes pude ir a trabajar”

David Eslaibe, el 10 de Estrella, dio su testimonio luego del cobarde ataque de un anónimo con gas pimienta. Dejó por un rato el reparto de pan y atendió a Hoy. Le dieron un susto y, lo que para él es un disfrute, pudo haber terminado en algo serio en la cancha de Romerense.

Otro hecho violento se empecina en boicotear la fiesta liguista. “Escuché un ruido detrás mío, como de una pistolita de agua, y un líquido me pegó en la cara. Miré la camiseta y la tenía naranja. Los primeros dos minutos no molestó, pero después me empezó a arder la cara y era cada vez más intenso. Nunca estuve inconsciente”, relató el muchacho de 29 años, que tuvo que ser trasladado al hospital de Melchor Romero por dos compañeros y un jugador rival, Leandro Seoane, quien trabaja como seguridad en ese nosocomio.

—¿Qué pensaste a la hora del incidente?

—Que tengo que trabajar. Por suerte no entró en un ojo y pude volver a la panadería. Que pasen estas cosas no está bueno, menos en este nivel. Cuando íbamos al hospital, les decía (a Villagán y a Maldonado) que prendan el aire acondicionado del auto. Tenía la cara prendida fuego.

—¿Tenés ganas de seguir jugando?

—No voy a dejar por un perejil. Ojalá que se tomen precauciones.

—Menos ahora, que jugás al lado de Verón...

—Sebastián es un genio. Alienta todo el partido. El primer día que entró al vestuario se me paró el corazón.

David nació el 11 de marzo de 1987 y empezó a jugar con cuatro años en Estrella.