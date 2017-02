“Estoy agradecido y feliz de estar en Gimnasia”

Brahian Alemán, refuerzo del Lobo y gran figura en el triunfo ante San Lorenzo, habló con diario Hoy sobre su presente futbolístico y confesó sus deseos con la camiseta albiazul

Jugó bien e hizo jugar a sus compañeros. Tocó, devolvió paredes y hasta se animó a pegarle al arco. El último amistoso con triunfo frente a San Lorenzo dejó gratas impresiones sobre el funcionamiento de Gimnasia, pero especialmente en torno a uno de sus refuerzos: Brahian Alemán.

El destino puso nuevamente a un uruguayo en Gimnasia, un viejo romance que parece tener varios capítulos. Alemán, de 27 años y último paso por la Liga de Quito de Ecuador, no dudó en volver a la Argentina, que lo vio en su mejor versión en Arsenal de Sarandí, justamente cuando Gustavo Alfaro era el técnico. “Agradecido y feliz de estar en Gimnasia”, confesó Brahian al inicio de la charla con este medio.

En una pretemporada extensa, el charrúa aprovechó sus condiciones para meterse de lleno en el esquema (4-2-3-1) que Alfaro trabaja, de cara a la doble competición que afrontará el Lobo en este semestre. Movedizo e inteligente en la creación de juego, el zurdo fue la manija del equipo ante el Ciclón y sueña con poder lograr cosas importantes en la institución.

Antes de volver a los trabajos, con los cañones apuntados al partido con Quilmes del domingo que viene en el Bosque, Brahian dialogó con El Clásico y confesó sus deseos con el conjunto albiazul.

—¿Cómo te sentiste ante San Lorenzo?

—Fue una buena prueba, me sentí bastante bien, aunque en los primeros veinte minutos me costó. La cancha es grande y difícil. La verdad es que me sentí cómodo, el equipo me generó esa confianza desde el primer momento. Estoy agradecido y feliz de estar en Gimnasia.

—¿Estás ansioso con el arranque del torneo?

—Todos lo estamos, uno lo que quiere es competir. Entrenar sin competición es complicado, tratamos que anímicamente no afecte, y por suerte lo estamos llevando bien. Queremos que arranque ya mismo.

—¿Tenías ganas de volver al país?

—Sí, muchas ganas. Haber vuelto al fútbol argentino me pone muy contento, y estar acá es extraordinario. Estoy agradecido a Gimnasia por abrirme las puertas; a Gustavo, que fue quien me trajo, dándome la oportunidad; y al equipo, que me hizo sentir bien desde el primer momento.

—¿Cómo ves a Gimnasia?

—Ojalá podamos pelear el torneo, sabemos que estamos lejos de la cima en la tabla de posiciones, pero esperemos hacer bien las cosas para escalar en la tabla. Tenemos una linda prueba en la Copa Suda­mericana contra un equipo brasileño. Ahora hay que ir preparando todo, jornada tras jornada, para meterse de lleno en las competencias oficiales.

—¿Vas a ser el dueño de la pelota parada?

—Me siento cómodo pateando en cada pelota parada, pero el Bochi (Licht) también le pega muy bien. Seguramente me dará los tiros libres, pero los penales son de él (risas).