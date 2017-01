“Estoy convencido de que Gimnasia va a mejorar”





A pesar de un inicio de pretemporada con dificultades, Gustavo Alfaro aseguró que se verá un versión mejorada cuando se reinicie el campeonato. “No hago falsas promesas, pero no tengo dudas”, arrojó

Una vez finalizado el entrenamiento matutino y tras la conferencia de prensa previa al duelo amistoso de hoy ante Defensa y Justicia, Gustavo Alfaro dialogó con El Clásico acerca de la preparación que está llevando a cabo el equipo, el rendimiento colectivo, los refuerzos, el tercer cupo y lo que se viene.

“Para el fin de semana del 12 vamos a llegar bien. Todavía nos falta la velocidad que necesitamos para tener intensidad. Seguramente en el arranque del torneo tampoco se va a observar la mejor versión del equipo, aunque lo haremos con equilibrio y dentro de los parámetros esperados porque trabajamos muy bien”, analizó el entrenador albiazul.

Con los refuerzos en tiempo y forma más la vuelta de Fabián Rinaudo, el plantel se potenció, por lo que la exigencia de obtener resultados rápidos será inevitable. Sin embargo, Alfaro se mostró cauteloso, pero a su vez optimista: “Los resultados tienen que ser inmediatos para todos. Pero, si ustedes me preguntan si me juego el puesto en tres partidos, les digo que no. No hago falsas promesas, pero estoy convencido de que el equipo va a mejorar, no tengo dudas. El semestre pasado perdimos a Meza, se lesionó Fito y varios muchachos no estuvieron en plenitud. Con todos a disposición hubiésemos terminado mucho más arriba en la tabla”, sentenció.

Alemán, Matos y García

El entrenador está conforme y es consciente de que los arribos de Matos y Alemán son un salto de calidad, aunque aún no se encuentren en su plenitud física y futbolística: “El último partido de Brahian (Alemán) fue el 4 de diciembre y desde esa fecha hasta que llegó al club no hizo nada. Matos arrastraba una tendinitis que no le permitió entrenar con normalidad pero ahora están mejor, van a llegar bien”, declaró.

“Si era por mí, no hubiera querido que se vaya Manuel García, pero no puedo retener a un jugador que se quiere ir en busca de continuidad porque yo no puedo asegurársela. Ahora veremos qué hacemos. La primera opción es subir a un juvenil (Nelson Insfrán es una alternativa) y evaluar cómo trabaja con el plantel superior. Después se verá”.