"Estoy donde quiero estar", dijo Solari





Estudiantes entrenó esta mañana con la presencia de Augusto Solari, el tercer refuerzo del plantel Pincha, con vistas a un nuevo amistoso ante Huracán. Se trata de una nueva incorporación que se suma a la de Dubarbier y la del propio Sebastián Verón.

El volante surgido de River vuelve a ponerse la camiseta albirroja gracias a un nuevo préstamo con opción de compra, incluido como parte de la negociación. En conferencia de prensa desde el predio de City Bell, el jugador aseguró que está conforme con la transacción.

"Por suerte se pudo concretar pese a que se hizo un poco largo, pudimos arreglar tanto con River como en Estudiantes para poder estar acá. Venía entrenando para poder estar bien y ahora faltan los trabajos con pelota", sostuvo.

Además, comentó que habló con Vivas: "Lo hice al comienzo de la pretemporada, también con Alayes y varios chicos de acá que me brindaron su apoyo, me dijeron que me estaban esperando y fue algo muy lindo. Estoy donde quería estar".

Sobre el tiempo que transcurrió hasta que se concrete su regreso, aseguró: "si bien no es bueno para el fútbol, en mi caso al insertarme tan a destiempo al grupo me va a servir para agarrar más continuidad con la pelota", cerró.