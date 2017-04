“Estoy feliz por los goles y el momento que atraviesa Gimnasia”

Tras el triunfo en Tucumán, el atacante del Lobo, Nicolás Mazzola, dialogó con Hoy y expresó su alegría y expectativas de cara a la Sudamericana

El gol de Nicolás Mazzola significó el triunfo de Gimnasia en el Jardín de la República. El Lobo hiló así su quinta victoria consecutiva en el torneo e infló de confianza al grupo, que ya se prepara para el viaje a Brasil.

La larga inactividad durante 2016 es algo que Mazzola no recuerda con simpatía. Las lesiones y la posterior operación en la rodilla lo dejaron relegado del equipo, pero sus ganas de volver a calzarse la camiseta albiazul hicieron que el tiempo de preparación sirviera.

Esto no pasó desapercibido para el cuerpo técnico del Tripero, que esperó con paciencia la recuperación del delantero.

El inicio de 2017 tampoco fue fácil, ya que el atacante oriundo de Viedma no fue parte de los encuentros amistosos y, considerando la llegada de Mauro Matos, la oportunidad de meterse en el equipo parecía cada vez más lejana. No obstante, antes del torneo, el entrenador Gustavo Alfaro apostó por Nico, y este le respondió con goles.

Este tema y muchos más abordó el delantero en un diálogo exclusivo con diario Hoy, donde reflejó su alegría por la vuelta al gol y el momento que atraviesa el equipo, que se prepara para viajar a Brasil.

—¿Cómo calificás el triunfo en Tucumán?

—Muy bueno. Le ganamos a un equipo difícil que se hace fuerte en su cancha. La gente que lleva Atlético inclina un poco la cancha y nos sentimos un poco perjudicados en el segundo tiempo, pero demostramos carácter. Estos partidos antes se nos escapaban, pero ahora estamos fuertes. Por eso pudimos llevarnos estos tres puntos claves a La Plata.

—¿Qué te generó volver a marcar?

—Mucha alegría, estoy feliz de la vida por los goles y el momento que atraviesa Gimnasia. Vamos por el buen camino. Estoy haciendo lo que necesita el equipo y lo que me pide el técnico. Quizás en la primera fecha no me tocó convertir, pero me sentí útil. Hay una competencia sana, donde nadie se puede dormir porque estamos muy bien todos. Cuando a Mauro (Matos) le tocó ingresar, jugó muy bien; somos todos fundamentales.

—¿Nació la sociedad Faravelli-Mazzola?

—El pase de Lorenzo fue realmente espectacular. Así como él me dijo que el gol fue muy lindo, tengo que decir que su pase fue exquisito, se lo agradecí. Cuando la paró Fito (Rinaudo), le dije a Nico (Ibáñez) que me dejara el hueco para poder meterme y, después, cuando la tuvo Faravelli, me escuchó y fue perfecto todo: el pase, el movimiento de mi compañero de ataque, la definición. Atención con la sociedad Faravelli-Mazzola (risas). Ojalá sigamos así: mientras sirva para ganar, extraordinario.

—¿Cómo se encuentran para el debut en la Copa Sudamericana?

—Estamos muy bien en lo grupal y mental. Ahora la cabeza está puesta en el partido con Ponte Preta. Se trata de una competencia hermosa que muchos no hemos jugado, así que estamos muy contentos. Este triunfo ante Atlético también nos sirve para ir con buenos ánimos. La idea es seguir trabajando y meternos en el pelotón de arriba en el torneo local, además de hacer un buen papel en Brasil.