“Estoy para sumar y pelearle el puesto a Lucas Licht”

El lateral izquierdo Nicolás Benavídez, quien recibió el llamado del entrenador para incorporarse a la pretemporada, dialogó con este medio y confesó su alegría de cara a esta nueva oportunidad en Gimnasia

"Persevera y triunfarás”, dice una famosa frase, clave en cualquier momento y aspecto de la vida, en especial cuando se trata de deportistas, como es el caso de Nicolás Benavídez. Cuando creía estar relegado del grupo profesional, el lateral recibió el llamado del flamante entrenador, Mariano Soso, para que se sumara a la pretemporada de Gimnasia.

Nico, de 25 años, volvió al club en el semestre anterior, luego de estar a préstamo en Almagro, donde no sumó los minutos deseados. Previamente integró el plantel de Ferro Carril Oeste, desde 2014 hasta 2016. En su vuelta al Lobo, no se resignó y jugó en la Reserva, dirigida por Leandro Martini, donde se ganó un lugar y hasta llegó a ser el capitán.

Con el recambio importante de nombres que se registró en los últimos días y la llegada de Soso a Gimnasia, Benavídez pensó en armar las valijas y buscar un nuevo rumbo, ya que no había recibido ninguna indicación. Sin embargo, todo cambió en las 24 horas previas al inicio de la pretemporada. El flamante técnico marcó el número de “Bena” en su celular personal y le confirmó que lo tendrá en cuenta, luego de haber visto un compacto de sus mejores jugadas.

El lateral izquierdo sueña con ganarse un puesto en el primer equipo, por lo que tendrá que pelear, mano a mano, con el capitán Lucas Licht. Ya instalado como uno más del grupo, Benavídez no dudó en dialogar con diario Hoy y contó sus sensaciones.

—¿Cómo tomaste la noticia?

—Con mucha felicidad. Fue una sorpresa increíble, sinceramente no me lo esperaba. El llamado del técnico se dio el día anterior al inicio de la pretemporada. Después de la siesta, atendí y me dijo: “Soy Mariano”. Me comentó que me quería para esta etapa, que había visto material mío. En ese momento no lo creí (risas), pero acá estoy, muy feliz.

—¿Cómo te encontrás en el plano físico y en el futbolístico?

—Físicamente, estoy bien, vengo con buen ritmo por haber jugado en Reserva, lo que me ayudó mucho. Ahora voy a apuntar en esta pretemporada a ponerme bien y ganarme un lugar en el plantel superior.

—¿Para qué estás?

—Estoy para trabajar con todas mis energías. Quiero sumar en el grupo y, por qué no, pelearle un lugar al Bochi Licht (risas). Para ser sincero, mi representante ya se estaba moviendo en busca de un club. Por eso, esta nueva chance es hermosa.

—¿Lo tomás como una revancha personal?

—El pasado quedó atrás. Lo único que tengo en mente es aprovechar sí o sí esta oportunidad, no la tengo que dejar pasar. Hay que mirar para adelante. Estoy con muchas ganas de trabajar y ahora empieza lo bueno.