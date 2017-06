Estudiantes buscará aire y regularidad para cumplir el objetivo

El buen año Pincha se vio empañado por las irregularidades de los últimos cotejos. Sin embargo, los de Vivas tienen chances concretas de meterse a la Libertadores de 2018

Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro”, expresaba Confucio. El equipo de Nelson Vivas fue de mayor a menor en la primera etapa del campeonato. Al principio, durante diez fechas, fue líder e invicto, luego tuvo un bajón prolongado y volvió a levantar su nivel en 2017. Ahora que se acerca el final, en City Bell deben proponerse agotar la nafta del tanque de reserva. Tendrá tres partidos finales para concretar el objetivo propuesto: jugar la Copa Libertadores 2018.

Por suerte para el DT, contra Belgrano será dentro de dos semanas. Antes, tendrá que enfrentar a Pacífico General Alvear por los 32avos de final de Copa Argentina el próximo domingo, en cancha de Banfield, a las 20.

En cuanto al rendimiento general del equipo, se pudo reponer de la eliminación en Copa Libertadores para poder acceder a los 16avos de final de la Copa Sudamericana y ahora, con el último aire, tendrá tres choques decisivos: ante los cordobeses, frente a Godoy Cruz y con Quilmes. A priori, rivales con actualidades dispares.

El Estudiantes de Vivas no es ni será el arrollador de la primera parte del campeonato ni el apático equipo que ganó ante Unión y perdió el sábado frente a Lanús. Con la necesidad de contar con los tres juveniles Sub 20 que disputaron el Mundial de Corea, el técnico tuvo que armar el equipo con lo que tenía a mano. En un principio, Santiago Ascacíbar, Juan Foyth y Lucas Rodríguez iban a tener licencias, pero debido a las lesiones y suspensiones, no solo tuvieron que volver a las prácticas prematuramente, sino que además fueron titulares contra el Granate.

Para esta temporada, el Pincha apostó al saneamiento económico de la institución, con la construcción de su nuevo estadio en 1 y 57, y seguir apostando a la promoción de juveniles bajo la conducción de Vivas. En ese aspecto, el análisis es más que positivo. Para culminar tal como estaba previsto, en lo deportivo deberá terminar entre los primeros cinco del torneo y así asegurarse un lugar en la Libertadores del próximo año.

En consecuencia, ese “aire” que necesita Estudiantes deberá encontrarlo cuando pueda volver a contar con Jonathan Schunke y Rodrigo Braña para las últimas presentaciones. Además, apostará a la recuperación física de un jugador fundamental en el esquema titular, como lo es Israel Damonte. Lucas Viatri, otro con dolencias pero no musculares sino en su tobillo, podría regresar esta semana.

En tanto, preocupa la rodilla derecha de Juan Ignacio Cavallaro, que volvió a ser tenido en cuenta y no aguantó ni media hora dentro del campo de juego, e incluso podría perderse lo que resta de la temporada.