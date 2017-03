Estudiantes comienza su sueño copero ante Botafogo

Desde las 21, en Río de Janeiro, el Pincha inicia su camino en la Libertadores. Nelson Vivas no lo confirmó pero repetirá el equipo que cayó frente a Vélez. Transmite en vivo Fox Sports

Estudiantes visitará hoy a Botafogo de Brasil en el debut por el Grupo 1 de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el estadio Olímpico Nilton Santos, desde las 21, con arbitraje del uruguayo Jonathan Fuentes, y será televisado en directo por Fox Sports.

Con la presencia de Juan Sebastián Verón, cuya participación esta noche todavía genera dudas, el plantel del Pincha se instaló en tierras cariocas con la premisa de cambiar la imagen que dejó el jueves pasado en Liniers.

Si bien no lo confirmó, el entrenador, Nelson Vivas, repetiría el mismo once inicial, en lo que sería un voto de confianza para los jugadores que no pudieron cortar la racha negativa en el plano local.

Para este compromiso, el DT llevó veinte jugadores a Brasil, por lo que dos se quedarían fuera del banco de relevos. Uno de ellos, con seguridad, será el arquero juvenil Jerónimo Pourtau.

Botafogo, que llegó a la fase de grupos de la Libertadores tras eliminar a Colo Colo de Chile y Olimpia de Paraguay, arriba a este encuentro con un equipo diezmado. Por esa razón, el técnico Jair Ventura tiene varias dudas.

En ese marco, todavía no dio pistas sobre los reemplazantes de Matheus Fernández y Leandrinho, quienes se lesionaron el miércoles en la victoria por 1 a 0 sobre Volta Redonda por el campeonato Carioca.

Tampoco sabe si podrá contar con el lateral derecho Jonas, que arrastra dolores musculares. Los que sí formarán parte del once inicial son el zaguero central Joel Carli, exjugador de Quilmes y Gimnasia, y el enganche Walter Montillo, exfutbolista de San Lorenzo.

“Los equipos argentinos están con menos rodaje”

A horas del debut en la Copa Libertadores, el entrenador albirrojo repasó la actualidad de su equipo, habló sobre el rival de esta noche y se refirió al posible regreso del hoy presidente, Juan Sebastián Verón, a las canchas.

“Con Sebastián tenemos una muy buena relación, independientemente de la decisión que tenga que tomar sobre su inclusión”, dijo. Y agregó: “Él está para ayudar desde el lugar que sea y con los minutos que yo, como entrenador, decida darle”.

Sobre el arranque en la Copa, Vivas hizo referencia, además, a la falta de rodaje del plantel por el extenso receso: “Eso nos presenta una dificultad al jugar contra un conjunto que viene de eliminar a otros importantes, como Colo Colo y Olimpia”.

“Los equipos argentinos están con menos rodaje, pero estamos acostumbrados a organizarnos de acuerdo a cómo vienen las cosas. Ya nos pasó y logramos clasificar a la Libertadores el año pasado. Además, llegamos a liderar doce de las quince fechas del actual torneo”, indicó.