“Estudiantes me formó y me dio las herramientas para ser quien soy”









Después de hacer historia en los Juegos de Río al conquistar la medalla de oro en judo, Paula Pareto volvió a pisar suelo platense y dialogó con el diario Hoy, en el marco de su nombramiento como Personalidad Destacada del Deporte de la Provincia de Buenos Aires

Los éxitos siguen acompañando a Paula Pareto, la inmensa judoca que logró un hecho histórico para la Argentina, al convertirse en la primera mujer en conquistar una presea dorada en una cita olímpica.

La Peque, quien no para de recibir distinciones en todos los puntos del país tras emocionar a todos los argentinos con su victoria ante la surcorea­na Jeong Bo-Kyeong, dialogó en exclusiva con este medio, en un intervalo del acto que se realizó en el Salón Antonio Cafiero del Palacio Legislativo de nuestra ciudad, donde fue galardonada como Personalidad Destacada del Deporte de la Provincia de Buenos Aires. Precisamente este homenaje se produjo a pocos metros del lugar en el que 15 años atrás comenzó a formarse como deportista de élite, dando inicio a una exitosa carrera: la sede del Club Estudiantes.

—¿Cómo sentís el reconocimiento de la gente a poco tiempo de haber llegado de Río de Janeiro?

—Es muy lindo recibir el cariño y el reconocimiento de los argentinos. Siento mucha felicidad por todo lo logrado y me emociona ver las repeticiones de la final con familiares o con amigas, que me preguntan cosas puntuales de la pelea; ahí es cuando caigo y me doy cuenta de que todo salió a la perfección en Brasil. El esfuerzo diario terminó dando sus frutos.

—¿Cómo sigue la vida de la campeona olímpica?

—Con más ganas que nunca. Ya me estoy preparando para las próximas competencias, con la idea de pelear con cualquiera que se me pare enfrente. Uno no debe relajarse y quedarse solamente con lo que se consiguió en Río. Ese logro tiene que servir para seguir creciendo y magnificar los objetivos.

—¿Qué mensaje pensás que les dejaste a los chicos que sueñan con ser deportistas olímpicos?

—Antes parecía un sueño imposible obtener una medalla para Argentina, pero eso quedó atrás. Dimos el ejemplo de que, con esfuerzo y dedicación permanente, todo es posible. Creo que es el mejor legado que pudimos dejar en estos Juegos. Esto fue algo que hablamos constantemente con todos los deportistas en la Villa Olímpica. Fue muy positivo haber sacado varias medallas en diferentes disciplinas; sirve para el crecimiento del deporte en nuestro país.

—¿Te pesa ser un ejemplo como deportista?

—No, al contrario. Me llena de orgullo que mi situación personal, entrenando y estudiando a la vez para poder ser médica y lograr algo en el deporte, les sirva a los más chicos para poder alcanzar sus metas. Se pueden hacer las dos cosas y encontrar un equilibrio, mientras te guste lo que hacés.

—¿Qué sensaciones te genera ser la primera mujer en lograr un oro?

—Es algo increíble, un dato que desconocía en su momento. Creo que lo más importante es demostrar que las mujeres podemos conquistar el oro. Hechos como estos ayudan a la motivación, así que estoy feliz de poder ser partícipe.

—¿Qué significa el judo en tu vida?

—El judo presenta un montón de situaciones que uno puede utilizar en la vida cotidiana. Por ejemplo, el saludo inicial y final, que marca un signo de cordialidad para con la otra persona, entre tantas cosas. El judo te ayuda muchísimo a ser respetuoso y a encarar asuntos complicados de otra forma.

—A metros de la sede de Estudiantes, ¿qué recuerdos se te vienen a la cabeza sobre tu paso por el club?

—Estar en Estudiantes fue muy importante para mi crecimiento profesional, fueron cinco grandes años. Tengo un gran equipo de trabajo y Estudiantes es parte, porque me formó y me dio las herramientas para ser quien soy.

—¿Ya soñás con los Juegos de Tokio 2020?

—Mi idea es ir torneo a torneo, paso a paso, para ver cómo llego a los próximos Juegos. Obviamente tengo muchas ganas de estar, pero falta mucho todavía. Primero me focalizo en la próxima pelea, después se verá.