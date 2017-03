Estudiantes necesita volver a sonreír ante el Patrón

Desde las 17.15, en el Estadio Ciudad de La Plata y con arbitraje de Héctor Paletta, el Pincha de Nelson Vivas, con sorpresas en su formación, quiere dejar atrás la racha adversa de cinco cotejos sin victorias

Estudiantes, que debutó con una derrota en la Copa Libertadores y padece una racha de cinco fechas sin triunfos en el ámbito local, intentará volver a la victoria cuando reciba a Patronato de Paraná. El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de La Plata, desde las 17.15, con el arbitraje de Héctor Paletta y la transmisión de Canal 9. Será el primero entre platenses y entrerrianos en la máxima división.

El panorama no es el mejor en el Pincha. El equipo de Nelson Vivas había comenzado el certamen con una producción notable, consiguiendo un 86 por ciento de efectividad en las primeras diez jornadas, erigiéndose como puntero y con ventaja clara sobre el resto. Sin embargo, después de vencer a Colón de local el pasado 11 de noviembre, no volvió a ganar.

De los pasados quince puntos solo sumó uno (empate ante San Martín de San Juan) y actualmente se ubica en el cuarto puesto, a siete unidades del líder, Boca. Además, en el terreno copero, tropezó frente a Botafogo de Brasil por 2 a 1 en Río de Janeiro.

El equipo albirrojo presentará varios cambios respecto al que cayó con Vélez en Liniers. Debutará el defensor Nicolás Bazzana, quien jugará por el suspendido Jonathan Schunke; Matías Aguirregaray irá por Sebastián Dubarbier, y Rodrigo Braña entrará por Israel Damonte.

Patronato, por su lado, venció en Paraná a Arsenal de Sarandí por 4 a 2 en la primera fecha de este año y cortó una serie de tres jornadas sin victorias. En el conjunto dirigido por Rubén Forestello está suspendido Fernando Telechea y su reemplazante será Alejandro Gagliardi.

Desde las 13, las entradas

En las boleterías de calle 532, la venta comenzará a las 13 con los siguientes valores: Generales, $200 (no socios); Pasillos 5/8, $200 (socios) y $300 (no Socios); Platea con ubicación, $350 (socios) y $450 (no socios); por último, Platea para Menores, a $100.

Segundo triunfo

La Reserva albirroja, dirigida por Lucas Nardi, volvió a ganar en su segundo partido oficial del año ante Patronato.

El cotejo, disputado en el Country de City Bell, terminó 3 a 1 a favor de Estudiantes con goles de Juan Perotti, Facundo Montiel y Hernán Tifner.