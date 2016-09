Estudiantes se instaló en Córdoba y busca los octavos de final



































El Pincha enfrentará a Belgrano desde las 21.45 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la Copa Sudamericana. Dirigirá el peruano Víctor Carrillo y televisará Fox Sports. Los de Nelson Vivas ganaron en la ida por 1 a 0

Estudiantes visitará a Belgrano en el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana y, con un empate, podrá clasificarse a los octavos de final del certamen. El encuentro se jugará a partir de las 21.45 en el estadio Mario Alberto Kempes, contará con el arbitraje del peruano Víctor Carrillo y será televisado por Fox Sports.

El plantel viajó ayer por la noche desde Aeroparque en vuelo de línea y cerca de las 22 llegó al Hotel Sheraton, donde ya estaba preparado el menú para toda la delegación del Pincha: pescado a la plancha, cocinado por un chef platense que es parte de la cadena hotelera.

Los de Nelson Vivas ganaron el partido de ida por 1 a 0 y conseguirán el boleto a octavos de final si ganan, empatan o pierden por un gol de diferencia con excepción de la derrota por 1 a 0, marcador que llevaría la definición a los penales. El gol como visitante adquiere valor doble en caso de igualdad a lo largo de la serie.

Por su lado, si Belgrano vence por más de un gol de diferencia, pasará a la próxima instancia el conjunto de Córdoba.

En cuanto al equipo, Vivas efectuaría una sola variante en relación al elenco que viene de ganarle a Sarmiento de Junín. Si bien aún no dio a conocer el once titular, Rodrigo Braña y Julián Marchioni, son los dos futbolistas que pelean por un lugar en el once titular.

El experimentado Chapu está mejor de una dolencia en el pubis y realizó los trabajos tácticos sin problemas, pero Marchioni parece sacarle algunos cuerpos de ventaja para poder estar presente.

Por su parte, el entrenador del cuadro cordobés, Esteban González, alistará una formación ofensiva atendiendo la necesidad de dar vuelta el resultado.

El Pirata viene de perder en sus dos compromisos del torneo local (Independiente y Boca Juniors) y pretende seguir con vida en la copa internacional.

“No practicamos penales”

Tal cual sucede en todas las series a partidos de ida y vuelta, una de las consultas más preponderantes realizadas a Nelson Vivas en la conferencia de prensa previa al choque frente a Belgrano por la Copa Sudamericana fue si pensaba o no en los penales como método de definición esta noche. Sin embargo, el entrenador despejó todo tipo de especulaciones y confirmó: “No practicamos penales, todo depende del ambiente y cómo se encuentre el jugador”.

A pesar de que no cree que sea conveniente entrenar las ejecuciones, el DT expresó: “Algunos jugadores se quedaron pateando penales, pero el clima de una definición por penales no se puede representar”.

Por otra parte, en cuanto al análisis del cotejo copero, Vivas vislumbró un partido duro y muy disputado. “Será un encuentro intenso, seguramente con Belgrano intentando presionar nuestra salida. Ellos dan prioridad al orden, como nosotros”, contó.

Quiere seguir de racha en la tierra del cuarteto

Córdoba es una ciudad que le trae buenos recuerdos a Estudiantes: de los 69 encuentros oficiales que disputó en dichas tierras, en 33 ocasiones se quedó con el triunfo, apenas cayó en 12 y en las 24 restantes empató.

El último enfrentamiento en la ciudad del cuarteto se dio este año, más precisamente el 28 de mayo, en el duelo por el tercer puesto del Torneo de Transición 2016 ante Godoy Cruz. Los conducidos por Nelson Vivas se impusieron por 1 a 0 con un golazo de Juan Ignacio Cavallaro y, de esa forma, obtuvieron el pase a la Copa Libertadores 2017.